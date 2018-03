Na fyzičce nezáleží, je to jen o hlavě a do vody může každý

Svitavy – Ponořit se do ledové vody v rybníku? Nemožné. Ale parta nadšenců ví, že to jde, i když je venku třeba patnáct pod nulou a ze svetrů a bund se svlékat nechce. Před pár dny si to vyzkoušeli na vlastní kůži u rybníku Rosnička ve Svitavách. Na zanoření do rybníku se chystali na speciálním tréninku.

„Mentální trénink je pro každého, na fyzické kondici nezáleží. Mentální trénink a následná příprava na vstup do ledové vody se děje v hlavě člověka. Učíme, jak přijímat ledovou vodu s láskou. Na druhou stranu v tom spousta lidí vidí bláznovství a zažil jsem dokonce i negativní narážky,“ vysvětluje Lukáš Urban, který se mentálnímu tréninku věnuje a má i zkušenosti ze zahraničí.



Není to ale jen o ponoření do ledové vody, jak se může na první pohled zdát. „Kdo chce udělat v životě změnu a proniknout sám k sobě blíž, tak toto je perfektní nástroj. Vrací nás k přírodě, k našim přirozeným schopnostem a k hodnotám. Vystavení se chladu mimo jiné zbavuje člověka stresu, posiluje imunitu i sebedůvěru a taky je to jedinečný zážitek,“ popisuje Lukáš Urban.



Současné mrazivé dny nadšencům vyhovují a užívají si je. „Je to až neskutečné, jak mentální trénink dokáže připravit tělo na tyto extrémní podmínky. A vše s radostí,“ podotýká Lukáš Urban.



Posouvání limitu lidského těla, tak hodnotí akci sportovní trenér Michael. „S otužováním mám už zkušenosti, ale utvrdil jsem si, že to má význam. Hodně se mi líbí práce s dechem,“ říká Michael. Policista Ondřej byl sám na sebe zvědavý, jak zvládne zanoření do ledové vody. „Vůbec jsem si nepřipouštěl slova, která jsem ve svém okolí často slyšel. Tys asi nebyl dlouho nemocný a cokoliv o nachlazení. Kamarádi mi nevěřili, že jsem to dokázal. Já si ale potvrdil, že co se zdá být náročné a nezvládnutelné, když povolí hlava, dokáže člověk mnohem víc,“ dodává Ondřej, který pracuje u vojenské policie.



Mentální trénink nezná věkových hranic a do ledové vody se často ponoří i ženy.