Litomyšl – Předprodej vstupenek na 54. ročník festivalu Smetanova Litomyšl začíná již ve středu. K mání jich je dvacet osm tisíc.

Festival se blíží. Již ve středu přesně v deset hodin dopoledne vypukne předprodej vstupenek na 54. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Program je známý. Kromě mnoha hudebních děl, návštěvníci uvidí také obří srdce vyrobené z vosku svíček a také vykopávky ze zámeckého návrší.

Návštěvníci operního festivalu Smetanova Litomyšl budou mít možnost vidět archeologické vykopávky. Na zámeckém návrší odborníci provádějí archeologický výzkum před plánovanou obnovou. Kvůli stavebním pracím se mírně změní rozmístění sociálního zařízení a VIP prostory. „Letošní ročník festivalu se musí uskrovnit. Regenerace zámeckého návrší je financovaná z integrovaného operačního systému ministerstva kultury a má pevně dané termíny. Stavební práce se nemohou zastavit ani v termínu festivalu. Stavební firma ale uzpůsobí práce tak, aby návštěvníci nebyli rušeni ani prachem nebo hlukem,“ sdělil starosta Michal Kortyš.

Koridor nádvořím

Stavební práce a archeologický průzkum návštěvníkům zprostředkují neobvyklou možnost podívat se na archeologické vykopávky v areálu zámku. Podle organizátorů budou vytvořeny koridory, kudy budou návštěvníci moci procházet a podívat se na odhalené vykopávky.

Kvůli stavebním pracím se mírně změní zázemí festivalu. Přesune se VIP centrum, jinde budou i toalety. Hosté by ale neměli být jinak omezeni. Pro diváky by se neměl měnit ani systém parkování. Uskrovnit se budou muset pouze účinkující.

V letošním roce pořadatelé navýšili počet pořadů na zámeckém nádvoří. Do prodeje tak uvolní rekordních dvacet osm tisíc vstupenek. „Letošní festival bude více než kdy jindy operní. Odehraje se devět představení šesti operních titulů,“ podotkl dramaturg Vojtěch Stříteský. Na festival by mělo letos přijít až dvacet osm tisíc návštěvníků, kteří si poslechnou třicet hudebních vystoupení. Průměrná cena jedné vstupenky je šest set korun, ale dají se sehnat výrazně levnější i dražší vstupenky. Festival začne 14. června a potrvá až do 8. července.

(ik, čtk)