Na diváky zaútočí Terminátor ve 3D

Svitavy – Nové plátno za staré a může se promítat. To ale není jediná novinka v kině Vesmír. „Vysílání ve 3D zavádíme, abychom zvýšili komfort návštěvníků našeho kina,“ sdělil Petr Mohr, ředitel Střediska kulturních služeb města.

Příprava nového plátna.Foto: Jiří Marek

Svitavské kino chce divákům nabídnout totéž co multiplexy. „Premiéry filmů hrajeme ve stejných termínech jako velká kina a nyní i s nabídkou 3D, a k tomu nově nabízíme popcorn a colu,“ dodává Petr Mohr.



Dnes poprvé si diváci v kině nasadí brýle pro 3D promítání. Film Terminátor 2 začíná o půl osmé večer.



Ve Svitavách, na rozdíl od Litomyšle, se budou brýle prodávat, a to za 25 korun. Divákům následně zůstanou. Jejich výhodou je, že jsou lehké, hygienické, a navíc nemusejí provozovatelé kina řešit, že se poničí. V Litomyšli si totiž diváci brýle půjčují, a ne vždy je vrátí v pořádku. „Mnozí návštěvníci by se k nim mohli chovat ohleduplněji,“ upozornil na drobný problém Leoš Krejčí, ředitel litomyšlského kina.



Diváci svitavského kina se dočkají také dalšího bonusu. Nově si mohou zakoupit lístky on-line. Celková investice do novinek činila 447 tisíc korun.



Staré plátno z kina bude i nadále sloužit ve Svitavách. Použijí ho v letním kině, kde přibude i nová promítačka. Ta stará byla pouze na filmové cívky. (pš, miš)