Jednání okolo výstavby dálnice D35 kolem Litomyšle nekončí. Ředitelství silnic a dálnic sice stále nemá pravomocné územní rozhodnutí, ale už na jaře došlo k důležité dohodě mezi ŘSD, městem Litomyšl a obcemi v okolí na technickém řešení stavby.

Ilustrační foto | Foto: ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic v současné době zpracovává dokumentace pro sloučené řízení s tím, že hotovo by mělo být na konci letošního roku. Pokud se vše povede, pak by v příštím roce mělo začít projednávání územní dokumentace. Samotná výstavba dálnice by měla začít v roce 2023 a trvat má zhruba čtyři roky. První řidiči by se tak po novém úseku D35 zřejmě mohli svézt v roce 2027.