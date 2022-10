Fyzické testy zahrnují čtyři disciplíny, které všichni uchazeči dopředu znají a mají dost času trénovat. „Je vidět, že někteří kluci jsou fyzicky připravení dobře. Dělají sport a je to znát. Někdo má ale problém udělat i dřep. Nejjednodušší je podle mě člunkový běh. To dají všichni. Kliky a celomotorický test jim dávají zabrat. Na závěr mají běh na kilometr, to je skoro sprint, tam je to jen o hlavě a o tom, jak si rozloží síly,“ vysvětluje policejní instruktor Radovan Pentek. Nábory dělá několik let a tvrdí, že fyzická kondice uchazečů klesá.

Zájemci o policejní uniformu musí splnit jasně dané disciplíny. Jedná se o člunkový běh mezi kužely, následují kliky. Těch musí zvládnout minimálně sedmnáct. Někteří borci jich v Moravské Třebové dali i přes třicet. Následuje celomotorický test. „Je to směsice angličáků a kliků. Udělají klik a ve druhé části leh, sed,“ přibližuje Mašlán.

Fyzické testy ukončuje běh na jeden kilometr. I na ten je limit daný tabulkami, musí se vejít do šesti minut. Podle výkonu jsou udělené body.

Mezi uchazeči byla v Moravské Třebové i jedna mladá žena. „Chtěla bych pracovat u dopravní policie a potom možná zkusit služební kynologii. Mám totiž kříženku labradora s německým ovčákem a chodíme na cvičák. Snažím se cvičit, trochu mám strach z kliků,“ přiznává Hana Olivová před zahájením fyzických testů.

Zranil si kotník

Policejní uniforma láká i Ondřeje z Moravské Třebové. Jeho snem je pohotovostní motorizovaná jednotka. A má šanci, že se mu splní. Testy zvládl, stejně jako Hana. Jen jeden z uchazečů nedokončil běh kvůli zraněnému kotníku, jinak všichni úspěšně prošli.

Testy má dávno za sebou Patrik, který v pondělí poprvé oblékl policejní uniformu a nastoupil k policii ve Svitavách. Slouží na oddělení hlídkové služby. „Kluci chtějí být popelářem nebo vojákem, tak jsem zkusil policistu. Psychologické testy byly náročnější. Na to se člověk nepřipraví, buď to člověk má v hlavě srovnané, nebo ne. Fyzické testy nebyly tak těžké, protože odmala sportuji. Chtěl bych to dotáhnout na zásahovku, když to půjde,“ říká Patrik. Fyzické testy ho ale čekají i v uniformě. Plní je totiž každý rok všichni policisté.

Náborový příspěvek 150 tisíc

Nástupní plat u policie je zhruba 26,5 tisíce korun. Po zkušební době mají policisté nárok na náborový příspěvek ve výši 75 až 150 tisíc korun, a to podle místa výkonu služby. Zájemců o práci u policie je dost, hlásí se muži i ženy. „Teď je období, kdy je zájemců o práci u policie dost. Záleží ovšem na výběrovém řízení. Uchazeči projdou psychologickým řízením, na tom neuspěje dost účastníků. To bývá největší síto,“ dodává Mašlán.

Na Svitavsku aktuálně chybí osm policistů. Nábor a také fakt, že část policistů dodělává odbornou přípravu a budou se vracet na útvary, podle Mašlána do konce roku situaci vylepší. V celém Pardubickém kraji k 1. říjnu chybělo 91 policistů, nejvíce na Územním odboru Pardubice, ale neobsazená místa jsou v každém okrese.