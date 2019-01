Svitavy – V okolí Svitav se nachází více než dvacet černých skládek. Jejich likvidace stojí tisíce korun, které by šly využít i jinak.

Znáte to, jednou jdete lesní cestičkou kolem hromady suti, matrací, starého nábytku nebo pneumatik, podruhé tam už nic není, ale za měsíc se tam černá skládka objeví znova. Stejný obrázek můžete vidět i u silnic nebo někde také u kontejnerových stání. Ochránci životního prostředí ve Svitavách se nevzdávají a neustále se snaží v přírodě, ale i v ulicích města pořádek udržet.

Vrak v lese

„Nikdy nezapomenu na obrázek, kdy uprostřed lesa u Svitav bylo napůl rozebrané osobní auto. Kdo si dá tolik práce, že do lesa zatáhne vrak. Myslím, že je lepší ho odvézt někde na vrakoviště nebo do šrotu," říká Michal Horký. Není sám, kdo se v lese setkal s hromadou haraburdí. Černá skládka v lese je noční můrou nejen ochránců přírody.

Navíc lesníci nechápou lidi, proč odpad jednoduše nezavezou do sběrného dvora, kde ho mohou odevzdat zcela zdarma.

Několik černých skládek se v současné době nachází i v okolí Svitav. „Odhaduji, že jich je více než dvacet. Je to nepříjemné, protože ročně nás jejich likvidace stojí okolo sto tisíc korun. V letošním roce už jsme vyčerpali na tuto činnost částku asi sedmdesát tisíc korun. A budeme muset peníze přidat, protože množství odpadu na černých skládkách se neustále zvyšuje," sdělil Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice.

Lidé ve Svitavách jsou podle jeho slov nepoučitelní a neuvědomují si, že to jsou zbytečně vyhozené městské peníze. „Ty tisíce korun bychom mohli dát do třídění odpadu nebo třeba na vylepšení sběrných míst ve městě. Lidé mohou odpad zdarma odvézt do sběrného dvora. Patří sem i pneumatiky, matrace, starý nábytek a další věci," vysvětlil Marek Antoš.

Směšná pokuta

„Zakladatel" černé skládky se hledá jen velmi těžko. Někdy se to ale ochráncům podaří. „Zaměřujeme se v současné době na čistotu ve městě. Máme vytvořený systém, kdy pomocí skryté kamery monitorujeme stanoviště u kontejnerů. Do budoucna ale budeme muset asi přistoupit ještě k tomu, že nakoupíme fotopasti, které rozmístíme v okolí Svitav," řekl Marek Antoš. Sledování skrytou kamerou se vyplácí a nese své výsledky. „Podařilo se nám identifikovat stavební firmu, která odkládala odpad u kontejnerů," dodal vedoucí odboru životního prostředí.

Kdo vyveze odpad do příkopu nebo do lesa, tomu hrozí pokuta. Jenže sankce je směšná a vandaly neodradí. Jedná se totiž o pokutu jen v řádech desítek tisíc korun.

