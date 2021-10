Návštěvníci si zahráli na urbanisty a společně vytvořili model ideálně fungujícího města. Odpoledne se mohli zájemci rozjet po Litomyšli, a to při komentovaných projížďkách po stavbách moderních architektury s městskou architektkou Zdeňkou Vydrovou.

Novinkou byla akce Přezůvky s sebou, kdy se lidé podívali do několika objektů, které jsou příkladně revitalizovány a nechybí jim prvky moderní architektury. Jejich zvláštností však je to, že se do nich běžně nikdo nedostane. Zájemci měli jedinečnou šanci se zeptat investorů, jaké jsou výhody zapojení architektů do přestavby.