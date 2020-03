Okresní myslivecký spolek ve Svitavách pořádá Chovatelskou přehlídku a výstavu trofejí zvěře ulovené v okrese Svitavy za myslivecký rok 2019.

Akce se uskuteční od 4. do 8. března v kulturním domě v Boršově u Moravské Třebové. Výstava trofejí je přístupná veřejnosti ve dnech 6. března od 13 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 18 hodin.