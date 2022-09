Muzeum ve Svitavách provoní houby. Mykolog Zedník návštěvníkům poradí s úlovky

Počasí houbám přeje, a tak i výstava v muzeu ve Svitavách bude mít co návštěvníkům nabídnout. Mykologická expozice Houby Svitavska se v muzeu uskuteční už popáté, a to od pátku do neděle. A kdo má vlastní úlovky a není si jistý, poradí mu odborník na slovo vzatý - mykolog Josef Zedník.

Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Hájek