Může chytit kapr blechy? Má bolen nějaké bolení? Jak dlouhý je jepičí život? Půjčí vám vodní beruška svoji tečku? Rybník je místo, kde se to pozoruhodnostmi jen hemží. Výstava Rybník … místo, kde to žije! bude zahájena v muzeu v Poličce v neděli 23. října a potrvá až do konce roku. „Dominantou výstavy budou dvě dioramata, tedy scény navozující dojem skutečnosti. První seznámí návštěvníka s pestrou faunou a florou ekosystému rybník a druhá bude představovat výlov rybníku.