První část areálu by mohla být zpřístupněna v roce 2021. Nejprve je však nutné v obci změnit územní plán pro využití na občanskou vybavenost.

„Rodina Löw-Beer a především Daniel Löw-Beer mají jednoznačný záměr, co se má s areálem stát, a to i vzhledem k rodinné tradici. Již nyní jsou patrné investice do zabezpečení areálu a zastavení dalšího chátrání. Pro nás je důležité, aby byl odstraněn brownfield v centru obce,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Hlavním cílem Nadačního fondu Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera je zachránit a vybudovat památník Schindlerovy archy, šoa a Löw-Beer textilky, v němž budou moci nejen žáci středních a základních škol, ale i další návštěvníci vidět film Stevena Spielberga, ale i dosud nepublikované materiály a záběry, a procítit historii přímo v místě, kde se vše odehrálo. První část areálu by měla být otevřena v roce 2021.

Součástí záměru je také vybudování restaurace, ubytovacích kapacit či kina. Továrna v Brněnci má velmi pestrou historii. Původně byla založena jako papírna, poté sloužila jako přádelna vlny, ze které tehdejší majitel Izák Löw-Beer postupně vybudoval významnou textilku. Během války byla změněna na muniční továrnu a Brněnec se stal pobočným táborem koncentračního tábora Groß-Rosen. Do továrny přesunul německý podnikatel Oskar Schindler dělníky ze smaltovny, čímž jim zachránil život. Jednalo se asi o 1 200 osob.