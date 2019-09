Regionální muzeum v Litomyšli chystá k 30. výročí sametové revoluce v Československu výstavu věnovanou přelomovým politickým a společenským událostem let 1989–1990.

Ilustrační foto | Foto: Evžen Báchor

Výstava se uskuteční od 17. listopadu do 12. ledna a její součástí bude také instalace obytného interiéru ve stylu 80. let. Muzejníci proto hledají předměty, které by pomohly navodit atmosféru předlistopadového desetiletí. Uvítají zapůjčení válendy, skříně, stolu, židlí, sedačky, oblečení, bytových doplňků, hraček, časopisů, novin, jízdních kol, elektroniky, kazeťáky, walkmany…