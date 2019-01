Svitavy - Vedení městského muzea ve Svitavách připravuje projekt pro děti. Do muzejní zahrady plánuje netradiční hernu

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Pardubický kraj přenechal svitavskému muzeu pozemek v blízkosti zahrady. Přírodní prostory využijí muzejníci pro vybudování interaktivní venkovní expozice pro děti.

Po zbourání části zdi a vyčištění pozemku, který ještě před nedávnem patřil kraji, vznikne prostor pro nový projekt, který připravují pracovníci městského muzea. „Chtěli bychom rozšířit a upravit muzejní zahradu. Máme v úmyslu vybudovat netradiční hernu pro děti,” informovala Blanka Čuhelová, ředitelka svitavského muzea. Nebudou to skluzavky, ani houpačky. „Chceme do zahrady umístit předměty, které vycházejí z historie města. Použijeme i exponáty, které jsou vystavené v muzeu,” řekla Blanka Čuhelová. Měly by děti pobavit i poučit.

V rámci projektu už pracovníci muzea spolupracují se speciální firmou na přípravě netradičních herních prvků, které přizpůsobí historii Svitav. Nebudou chybět ani hlavolamy a kvízy. Děti si budou moci zahrát i na stavitele. „Formou hry doplní do zdi chybějící kameny. V labyrintu se projdou ulicemi města a dostanou se k významné budově a podobné,” vysvětlila ředitelka muzea. Příjemné prostředí ocení nejen rodiče s dětmi.

Pracovníci muzea ve Svitavách chtějí vytvořit venkovní expozici pro děti.

Pokud se jim podaří získat na projekt peníze, zahrada by se mohla proměnit již v příštím roce. Uvnitř muzea malí návštěvníci už poučení i zábavu najdou. „Zkoušíme rozběhnout herny. Děti si mohou prohlédnout výstavu a zároveň si z kostek postavit historické budovy města. Mohou si zkusit, jak lidé prali na valše nebo jak se žehlilo s žehličkami na uhlí,” dodala ředitelka muzea Blanka Čuhelová.