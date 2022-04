„Baví mě to, je to adrenalin i sport. Bolí to, už mám několik modřin, ale je to sranda,“ říká Heráková. Jako zdravotnice neuvažuje o nástupu do první linie, ale chtěla by pomáhat, pokud by to bylo potřeba.

Před sedmi lety vstoupil do aktivních záloh i konstruktér Vladimír Tabery z Přerova. Základní vojenskou službu má dávno za sebou, ale fyzičku si jako sokol udržuje stále. „ Dal jsem se do aktivních záloh, protože jsem cítil, že by republika potřebovala podporu. Na závěr aktivního života chci být prospěšný,“ vysvětluje Tabery.

Základní vojenskou službu absolvoval v roce 1983 v Karlových Varech. „Tehdy jsem velel četě protiletadlové obrany. Nebavilo mě to jako dnes, protože jsme museli sloužit i pod lidmi, kterých jsme si nemohli vážit. Teď je to jiná liga, velitelé jsou uvážlivější a víme, proč sloužíme,“ míní Tabery.

Společně s dvěma desítkami dalších záložáků trénuje na případný nástup k české armádě. Cvičení aktivních záloh se koná na vojenské škole v Moravské Třebové poprvé. Ve středu dopoledne bylo na programu bojové umění.

„Máme zrovna boj na zemi, cvičíme základní techniky, páku na natažený loket. Jsou to průpravná cvičení ke strážní službě, protože primární cíl aktivních záloh je strážní služba nebo spolupráce s policií a integrovaným záchranným systémem,“ přibližuje výcvik kapitán Josef Zbořil.

Na vojenské škole cvičí aktivní zálohy do soboty a po celou dobu jde o výcvik boje zblízka. Průměrný věk účastníků je okolo 45 let, do aktivních záloh se mohou hlásit muži i ženy, a to ve věku od 18 do 60 let. „Základní vojenská služba není podmínkou. Kdo ji nemá, absolvuje výcvik ve Vyškově,“ dodává Zbořil.

Aktivní zálohy v Moravské Třebové absolvují intenzivní kurz a získají základy pro boj zblízka. „Musím všechny pochválit, jsou fyzicky dobře připraveni. Je vidět, že sportují,“ podotýká major Petr Tatalák z vojenské školy v Moravské Třebové, který je cvičí v souboji s nožem.

Zatímco ve Třebové trénují záložáci v tělocvičně a ve venkovním areálu školy, v červnu je čeká cvičení ve vojenském prostoru Libavá. Tady si vyzkouší střelbu i házení ostrými granáty.

Zájem o vstup do aktivních záloh v poslední době stoupá, a to nejen v souvislosti s válkou na Ukrajině. Podle Armády České republiky se zájem zčtyřnásobil. "Rekrutační střediska po celé republice registrují zájem čtyřikrát až pětkrát vyšší než obvykle. Válka, která probíhá, byla důvodem k tomu, aby se lidé zamysleli, jestli jsou schopni bránit rodinu, region a vlast, kde žijí," popisuje ředitel Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové Tomáš Rak.

Vojáci v aktivní záloze jsou lidé, kteří mají své civilní zaměstnání. Jedná se o placenou činnost. Vojáci dostávají plat podle hodnosti a funkce, kterou mají. K 1. dubnu bylo v aktivní záloze 3 737 vojáků, z toho 393 žen. Letos je rekrutační cíl získat 1200 vojáků. V plánu armády je mít v roce 2030 v aktivní záloze 10 tisíc vojáků. V ozbrojených silách je celkem 61 jednotek aktivní zálohy.