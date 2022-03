Je mu osmnáct let a studuje osmileté gymnázium v Lanškrouně. V budoucnu by nejraději působil ve veřejném prostoru a změnil svět. “Nyní jako předseda jednám s hejtmanem a dávám dohromady projekty na naší úrovni,” uvedl v rozhovoru pro Deník.

Jak jste se z „obyčejného“ středoškoláka stal předsedou krajského studentského spolku?

Já jsem se už od malička zajímal o politiku a veřejné dění. Baví mě zařizovat. Největší projekt, který mi pomohl, byl „Staň se diplomatem“ od Asociace mezinárodních otázek. Simuloval jsem tam jednání OSN. Později jsem se přihlásil jako středoškolák na Pražský studentský summit, což je asi jedna z největších křižovatek pro angažované středoškoláky, kde se člověk dozví o spoustě dalších podobných projektů.

Jaký máte ve sněmu cíl? Čeho byste chtěli v kraji dosáhnout?

Naše vize je vzdělání zpřístupnit. Já sám vidím, jaký je rozdíl na maloměstských gymnáziích a celkově institucích středního vzdělávání oproti velkoměstům, jako je Praha. Praha je mnohem liberálnější a já si myslím, že přístup ke studentům na maloměstech je poměrně zastaralý, až bych si troufl říct stále s nádechem komunismu.

Přibližte nám ten rozdíl.

Když jsem přijel do Prahy jako student na zkoušku a trochu jsem si analyzoval školství a porovnával rozdíly, našel jsem jich celou spoustu. Rozdíl je primárně v tom, že k nám se zde chovají učitelé poněkud autoritativně, důležité je mít dobré známky a seberozvoj tam chybí.

Co je tedy podle vás pro středoškoláky vhodné?

To nejdůležitější je poskytnout studentovi prostor pro rozvoj a rozhled, aby věděl, co chce později studovat. O tom by střední škola měla být. Já se nepotřebuji učit fyziku, matematiku a ostatní předměty, když vím, že chci studovat humanitní obor. Neříkám, že by matematika měla být vyloučena, to rozhodně ne, ale ta profilace je myslím si nejdůležitější.

Co tedy střednímu školství chybí?

Školy nedávají studentovi prostor, aby sám sebe rozvíjel a dál rozšiřoval své zájmy. Frontální výukou se nikdy nenaučíme spojovat si souvislosti a naše znalosti uplatňovat. Myslím si, že by se v hodinách mělo více diskutovat, dbát na aktivní projev studentů a tím je i vzdělávat. Škola by měla nabízet exkurze, přednášky a další mimoškolní akce. Ne vždy tomu tak je. To je obrovský problém.

Máte nějaký nápad, jak to změnit?

Jednáme s ministerstvem školství na strategii 2030+, která by měla kompletně restrukturalizovat a inovovat školství tak, aby odpovídalo dnešním nárokům a požadavkům moderní doby. Chtěli bychom dělat program podobný Erasmu (výměnné pobyty na vysoké škole, pozn. redakce), ale jednalo by se o výměnu středoškoláků mezi školami v Česku. Například gymnázium v Klatovech a Lanškrouně. Zajistili bychom výměnu deseti až dvaceti žáků, kteří by jeli na nějaký čas do Klatov a vzdělávali se tam. Poté by zase k nám přijeli studenti z Klatov. Našli by si nové známé, přátelé, zjistili by, jak výuka probíhá jinde, vystoupili by ze své sociální bubliny a zažili něco nového.

Řešíte ve spolku vysoké školství a přechod na něj po střední škole?

Pro mě je vysoké školství naprostý ráj, protože mně ten styl výuky naprosto vyhovuje. Člověk se může věnovat přednáškám, nicméně si může pít kafe, nebo dělat věci na notebooku, třeba si na něm zapisovat poznámky a víceméně má větší volnost v myšlenkách.

Máte nějaký konkrétní příklad?

Například v dějepise učitelka řekne František Josef I. a mě zajímá ta postava a chci se na něco podívat na mobilu, a už je mířená poznámka, že by se nemělo. Na mnohých středních školách nemůže člověk mít mobil na lavici a musí se pilně věnovat výkladu a zapisovat si. Student by si třeba rád něco mezitím dohledal, dostal souvislost už při vyučování a na něco se zeptal a mnohem víc by ho to obohatilo.

Jak byste výuku na střední škole změnil, aby byla zábavnější a více motivovala?

Je to chyba systému. Co se týče třeba Norska a Finska, tak tam školy zavádí systém takzvaného volného školství. Při výuce tam více diskutují a studenta nikdo nedrží v tom samém kolektivu, jako je to u nás. Věřte, nebo ne, ale ti studenti tam chodí ještě radši než my. Každý by si myslel, že raději půjdou za školu, nebo nebudou nic dělat, oni přitom mají skutečně radost a motivaci do té školy jít, což bohužel u nás není. Spíše jsme nuceni k učení se něčeho, co nepotřebujeme, nebo stejně za týden zapomeneme.

Zajímají se středoškoláci dostatečně o politiku a dění v obcích?

Já jsem na naší škole poměrně ojedinělý. Máme tam skvělé holky a kluky, kteří se zajímají o vědu, jezdí na stáže do Prahy, nebo dělají vlastní výzkum. Nicméně bych řekl, že v té politice jsem nejangažovanější. Zájem není tak vysoký, jak by si někdo mohl myslet.

Máte pocit, že starší lidé mají problém se středoškoláky, s tím, že se chtějí zapojit do politiky? Že vám třeba řeknou, že jste moc mladí, nemáte do toho co mluvit a podobně.

Je tomu skutečně tak, kritiku od starších lidí slyším často. Ale moje škola je v tomhle výborná. Já mám dobrý vztah s paní ředitelkou a naprosto mě podporují, jak finančně, tak i tím, že moji absenci na některých akcích považují za reprezentační. Dokážu se vše doučit a školu zvládám. Znám ale i přátelé z projektů, kteří takové štěstí nemají. Na některých školách to bohužel není standardní praxí.

Jakou vnímáte odezvu od kraje? Jak se s nimi jedná?

Spolupráce s krajem je výborná. Kraj nám zajišťuje prostory. V tuhle chvíli si nemohu na nic stěžovat a jsem moc rád, že tu podporu dostáváme, protože si myslím, že to je hlavním klíčem v našem působení.

Nedávno jste byl na konferenci ve Vídni, o co se jednalo?

Do Vídně jsem jel s přáteli, které jsem poznal na obdobných projektech. Probírali jsme se zástupkyní konzula určité věci ohledně školství, nebo jsme měli přednášku, jak funguje ambasáda. Bylo to moc krásné. Díky tomuto výletu jsme se dozvěděli o české škole Komenského ve Vídni, se kterou chceme jednat dál a pracovat na výměnných pobytech.

Co byste chtěl dělat do budoucna? Kam chcete pokračovat po střední?

Mým hlavní cílem je jít na práva. Vždy jsem snil o tom stát se diplomatem nebo nějakým velvyslancem. To ale není tak jednoduché, velvyslanci jsou jmenováni prezidentem, takže nemůžu říct, že je to povolání, do kterého bych nastoupil a podepsal smlouvu. Myslím si, že je to spíše nějaká zásluha, kterou si člověk musí v tom svém životě vydobýt.

Kam tedy konkrétně chcete na vysokou školu?

Můj zájem o vysoké školy by byl Oxford nebo Cambridge. Tam bych rád studoval politologii, psychologii nebo mezinárodní vztahy. Ale poslední dobou spíše přemýšlím o Karlově univerzitě a studiu práva. Nevadilo by mi dělat ani advokáta, myslím, že ta práce by mě bavila, ale rád bych se angažoval v politice a snažil se změnit věci, ať už je to střední vzdělání nebo budoucnost České republiky celkově.

Co byste chtěl vzkázat středoškolákům?

Chtěl bych vzkázat všem středoškolákům, pokud máte zájem něco dělat, nebo máte chuť se angažovat, tak to zkrátka dělejte. Naplňte své sny, protože nikdo je za vás nenaplní.