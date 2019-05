Předseda vlády Andrej Babiš zaregoval na článek, který před časem vyšel na stránkách Svitavského deníku.

Andrej Babiš | Foto: Deník / Karel Pech

Tak jsem si v Deníku přečetl článek „V Litomyšli si Babiš polívčičku nepřihřeje“. O tom, že se starosta města Daniel Brýdl i místní lidé postavili proti mé účasti na Gastroslavnostech Magdaleny Dobromily Rettigové, a proto na nich nevystoupím. Žádnou „polívčičku“ jsem si tady nechtěl přihřát, ostatně na gastroslavnostech to nejspíš ani není potřeba. Pozvala mě místní organizace hnutí ANO a chtěl jsem jen pozdravit účastníky, s čímž ostatně pan starosta původně souhlasil, i když on sám určitě nepatří k sympatizantům hnutí ANO. Byli jsme totiž domluvení, že půjde o zcela nepolitickou návštěvu premiéra a vystoupení bude taky apolitické. Politickou „polívčičku“ si začali přihřívat odpůrci mé účasti, kteří ji okamžitě zpolitizovali, což už mě vlastně nepřekvapuje. Ve společnosti je tolik nenávisti, agrese a neschopnosti vést dialog, takže to už patří asi k českému standardu. Myslel jsem, že dobré jídlo nemá s politikou nic společného, i když u něj často právě o politice doma diskutujeme. Nakonec se tedy Gastroslavností se nezúčastním, protože někteří lidé začali panu starostovi vyhrožovat demonstracemi.