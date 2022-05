Všude květiny, v Litomyšli auta

Ve Vídni má Wolfgang Amadeus Mozart svůj pomník s honosnou zahrádkou, stejně tak Ludwig van Beethoven v Bonnu. Jen Bedřich Smetana má v Litomyšli svoji sochu zasazenou mezi auty. „Pomník je v zajetí aut a už na to poukazují i turisté, kteří do města přijedou. Řešíme v této části náměstí omezení parkování. Nějaká místa ubydou, ale jen minimum. Chceme náměstí živé. Tady se bavíme o zrušení zhruba dvanácti míst,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Radní zadali návrh na proměnu části náměstí architektovi Tomáši Rusínovi z brněnské kanceláře Atelier RAW. Ten je v Litomyšli už podepsaný pod návrhem autobusového nádraží a supermarketu Billa. „Socha Bedřicha Smetany dnes už ani skoro mezi auty není vidět. Navíc parkování před sochou je mimo normy, tohle by policie nikdy neschválila. Auta tam stojí, jak to zrovna vyjde. Ale rozumím i tomu, že parkování na náměstí je nutné, protože Litomyšl má svůj obchodní dům v centru a to je fantastické,“ řekl Rusín.

Ve svém návrhu pro litomyšlské náměstí se inspiroval vodou a ekologií. Památkáři souhlasí, že by ve spodní části historického náměstí mohla být další zeleň i vodní prvek, na který chce město využít vodu z nedalekého Máchadla. Prvek by měl být interaktivní a uvítají ho nejen děti. Měl by mít podobu nějakého potoku. „Uvažujeme o propojení vodního prvku s didaktičností místa. Vodní prvek by měl mít čtyři přemostění, bronzové desky s názvy oper Bedřicha Smetany. Pokud si tady má člověk sednout, tak do stínu, počítáme proto v místě s drobnou zelení spojenou s posezením. Vodní prvek vytvoří příjemné mikroklima v rozpáleném centru,“ popsal změny Rusín.

Prostor pro chodce vymezí kamenné kvádry. Pod lipami by měly být kruhové lavice. Parkování v dolní části náměstí má být nově organizované a radní počítají, že tady po změně ubude zhruba dvanáct míst. Naopak by se tu mohly konat občasné malé trhy nebo drobné akce. Návrh architekta Tomáše Rusína není konečný. „Je to vize, jak by prostředí mohlo vypadat. Není to nic uzavřeného,“ dodal místostarosta Radomil Kašpar.

Dárek k výročí

Za dva roky si bude Litomyšl připomínat 200 let od narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany a proměna okolí pomníku by výročí slušela. „Kdekoliv jsem byl u pomníků hudebních skladatelů, které jsou na hlavních náměstích, tak nikde jsem nezaznamenal takovou koncentraci aut jako u nás ve městě. Naopak mají vytvořené klidové zóny, všude květiny a zeleň. Jsem rád, že se tady k tomu taky schyluje,“ podotkl na veřejném projednání Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel festivalu Smetanova Litomyšl.

Jenže omezení parkování v centru je v Litomyšli velké téma už asi dvacet let. Před lety se proti návrhu postavili živnostníci, kteří sepsali petici. Tu podpořily dva tisíce lidí. A stejně jako v roce 2008 jsou i nyní živnostníci proti rušení parkovacích míst na náměstí. „Náměstí je živé, je pro lidi a ne pro sochy. Vše by šlo akceptovat, kdyby město přišlo s řešením a parkovacími místy jinde. Postrádám taky vyhrazená místa pro zásobování,“ vystoupil s námitkami Radek Pulkrábek ze sdružení Patriot.

S místy jen pro zásobování ale radnice do budoucna rozhodně nepočítá. Naopak nová parkovací místa poblíž náměstí už vznikají. „Za poslední tři roky jsme udělali stovku nových míst do čtyř minut od centra. Lidé mohou nechat auta na velkém parkovišti u škol, 77 míst vzniklo v areálu nemocnice, odkud je to na náměstí pět minut. V Praze a jiných městech tohle nikdo neřeší, tady chceme všichni stát na náměstí,“ reagoval starosta Brýdl. Pro parkování by se do budoucna, až bude hotová dálnice D35, dala využít i část stávající silnice I/35.