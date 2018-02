Mosty, které jsou v havarijním stavu, chce kraj letos opravit

Bezděčí/Dlouhá Loučka – Omezení pro kamiony, zúžení, průjezd jedním pruhem. To jsou opatření, kterými Pardubický kraj jako vlastník komunikací druhých a třetích tříd už řadu měsíců řeší havarijní stav některých mostů.

Na nejvyšším stupni ze sedmibodové škály, kterou silničáři používají pro rozlišení závažnosti technického stavu, jsou v kraji čtyři mosty. Dva z nich, v Bezděčí u Trnávky a Dlouhé Loučce, jsou na Svitavsku. „Most je v dezolátním stavu. Už jsem na to kraj upozorňovala,“ konstatuje starostka Bezděčí Petra Klíčová.



Podle starostky se na tom podepsala objížďka, která byla na komunikaci svedena před dvěma roky. „Na základě toho most zúžili a dali tam značky. Celé léto jenom chodím a sypu tam sorbent, protože co chvíli si nějaký blázen značek nevšimne, přeletí to a prorazí si olejovou vanu,“ říká Petra Klíčová. „Most se měl opravovat už před dvěma lety, ale vždycky jsem dostala odpověď, že na to nejsou peníze. Mám informace, že snad letos v květnu by měla oprava začít. Pokud by se most musel zavřít, byl by to obrovský průšvih,“ dodává.



S omezením musejí počítat i řidiči projíždějící přes silniční most mezi Útěchovem a Dlouhou Loučkou. „Most se měl opravovat už minulý rok v březnu, kdy se stavěl most ve Březině. Obě opravy na komunikaci 368 se měly dělat souběžně,“ vysvětluje starosta Dlouhé Loučky Libor Cach.



Při stavebním řízení se však zjistilo, že sousední pozemek, do kterého stavba mostu zasahuje, má neurčitého vlastníka. „Na tom se to celé zaseklo. A Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových společně s pozemkovým úřadem najednou řeší, že nemají komu doručovat rozhodnutí ve stavebním řízení. To jsou procesy, které trvají i dvacet let, než se s pozemkem něco udělá,“ přibližuje Libor Cach.



Jaký je skutečný technický stav mostu, jestli je opravdu v havarijním stavu, starosta neví. „Most je zúžený jen proto, že měla následovat oprava,“ říká Libor Cach. „Vyslovím kacířskou myšlenku. Není to o tom, že když opravíme staré mosty, které mají nosnost 10 tun na nosnost 35 nebo 50 tun, že tím silnici I/35 zbavíme náklaďáků, které v současné době mezi Moravskou Třebovou a Letovicemi nemůžou projet?“ ptá se Cach.



Podle Libora Cacha jsou mosty v Dlouhé Loučce a Březině, který však už rekonstrukcí prošel, poslední dva mosty, které průjezdu kamionů na trase, která představuje zkratku ve směru na Brno, zatím brání.



Podle mluvčího Pardubického kraje Dominika Bartáka musel být provoz na mostech v Bezděčí a Dlouhé Loučce omezen s ohledem na technický stav. „Důvodem pozdního zahájení bylo nepokrytí plánu oprav finančními prostředky. Rekonstrukce obou mostů budou ukončeny v letošním roce,“ sděluje Barták.



Oprava mostu v Dlouhé Loučce přijde na 6,2 milionů a v Bezděčí na 6,8 milionů korun. Na rekonstrukci prvního z nich bude Správa a údržba silnic Pardubického kraje žádat o vydání stavebního povolení. Most opraví firma Skanska, hotovo by měla mít do půl roku od předání staveniště. Stavbu mostu v Bezděčí provede firma Bauset za 125 dní od předání staveniště.



Mosty v kraji v havarijním stavu

● 35514 most přes Žejbro v Rosicích u Chrasti

● II/355 most přes Novohradku ve Dvakačicích

● II/368 most mezi Dlouhou Loučkou a Útěchovem

● 3716 most u Bezděčí u Trnávky.