„Rusko není dnes moc v oblibě, ale myslím si, že je potřeba ty vozy brát jako kus naší historie. Auta jezdila u nás, my jsme s nimi jezdili a byli jsme rádi, že je máme. Moje babička měla Moskviče, kterým jsem pak jezdil i já, a v osmnácti mi ho dala. Jsem v podstatě odchovaný Moskvičem,“ říká Dempír.

Ten po babičce už nemá, ale má dva jiné kousky. V předhradí parkuje svého Moskviče 2140 z roku 1976 a hned vedle něho stojí bílá rarita. „To je Iž 2125 z roku 1982. Je to unikát, protože Iže se k nám nedovážely a ten můj je jediný v České republice,“ vysvětluje Dempír.

I dnes se podle něho dají Moskviče v Čechách sehnat, ale není to levná záležitost. Kdo chce tohle auto sovětské výroby mít, musí sáhnout hluboko do peněženky. „Před 15 nebo 20 lety to byla auta skoro bez ceny, ale teď jsou drahá. Pokud si někdo chce Moskviče koupit, tak si musí připravit docela dost peněz, za 100 tisíc koupí průměrný kus. Něco už opravdu hezkého může stát i jednou tolik,“ tvrdí kastelán.

Kastelán hradu Svojanov Miloš Dempír je sběratel Moskvičů. V sobotu pořádá jejich sraz na hradě.Zdroj: Deník/Iveta NádvorníkováMoskvičů je ale v Česku poměrně málo, sběratelé je nejčastěji dovážejí ze zahraničí, a to z Ukrajiny nebo Bulharska. „Jejich obliba ale roste. Když někam vyjedeme, lidé nás zdraví, okukují auta a vzpomínají, že tím taky jezdili,“ podotýká Dempír. Pro kastelána Svojanova jsou Moskviče srdeční záležitostí. „Moskvič je robustní, má specifický zvuk a krásnou vůni, jakou žádné jiné auto nemá,“ uzavírá sběratel.

Moskviče se sjely na hrad v sobotu. Návštěvníci si je prohlédli a odpoledne vyrazila kolona na spanilou jízdu do Bystrého.