Zastupitelé v pondělí zvolili nového starostu ve veřejné volbě. Všichni tak mohli vidět, jak kdo hlasoval. Kandidát byl pouze jeden, a to dosavadní místostarosta Miloš Mička.

Pro něj zvedlo ruku 11 zastupitelů. Proti byli čtyři zastupitelé a čtyři se zdrželi. Hlasování se zdržel i Radko Martínek (ČSSD). „Je potřeba ozdravit ovzduší ve Třebové, ale zatím žádné změny nevidím. Mám pocit, že s bývalým starostou odešly i pozitivní věci, na kterých byla spousta práce. Myslím si, že je jen malá naděje na změnu,“ řekl Martínek.

Na pozici místostarosty byl navržen Petr Frajvald (Srdcem Třebováci). Zvolen byl jedenácti hlasy, tři zastupitelé byli proti a pět se jich zdrželo. Na postu uvolněného místostarosty tak střídá právě Mičku. Neuvolněnou místostarostkou zůstává Daniela Maixnerová.

Kvůli omezením spojeným s epidemií koronaviru přišlo na veřejné zasedání jen málo návštěvníků. Nicméně lidé v Moravské Třebové poukazují na to, že vedení města nebere ohled na výsledky posledních komunálních voleb, v nichž nový starosta Miloš Mička skončil na 11. místě. „Chováte se podle toho, co občané zvolili? Chci vám říci, abyste se styděli, jak nerespektujete občany,“ vystoupila na jednání zastupitelstva Hana Zástěrová.

Mička po zvolení děkoval zastupitelům za důvěru. „Chceme zlepšit způsob komunikace a už pracovní jednání něco nasvědčovalo. Jsme v nouzovém stavu a také financování měst a obcí bude toto volební období v nouzovém stavu, takže o to bude výkon funkce těžší. Počítáme s omezením rozvoje města až 40 milionů korun za toto období,“ uvedl nový starosta Moravské Třebové.

Miloš Mička stojí v čele města už podruhé. Poprvé byl starostou v letech 1998 až 2002. Působil také roky jako ředitel Integrované střední školy Moravská Třebová.

V Moravské Třebové další koalice nevznikne



Miloš Mička (na snímku) se stal starostou Moravské Třebové už podruhé. Na radnici přichází ve složité době, kdy města a obce budou muset řešit dopady epidemie koronaviru.



V jakém duchu se nesla vyjednávání před volbou starosty?

Oslovili jsme a jednali jsme s jednou z politických stran v zastupitelstvu. Vymezili jsme si naši stávající situaci. Výsledné řešení je takové, že se budeme vzájemně respektovat, ale není to na uzavření koalice.



Na únorovém jednání zastupitelů byla hodně kritizována komunikace ve vedení města. Podaří se ji vylepšit?

Já doufám, že ano. Od posledního zasedání zastupitelstva se uskutečnila dvě pracovní jednání , což v předchozích deseti letech nebylo. Takže věřím, že to je ta cesta, kdy se domlouvat na společných tématech.



Ve funkci starosty jste podruhé. Jaká budou vaše témata a priority na toto období?

Moje postavení bude trochu nestandardní, protože se domnívám, že pojedeme celé dva roky tohoto volebního období v nouzovém stavu kvůli ekonomickým dopadům pandemie. Pro mě je určitě priorita nastavit podmínky pro rozvoj bydlení a také zkulturnění veřejného prostoru, a to zejména všech příjezdových komunikací do Moravské Třebové.



Co vidíte jako největší problém Moravské Třebové?

Asi to, že město opravdu nemá minimálně pět let žádnou rozvojovou lokalitu pro bydlení. Ať už se jedná o bytové domy nebo rodinné domy. A tou by mohla být právě lokalita na jihozápadě města.