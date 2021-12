Testování metodou PCR na koronavirus dnes spouští také v Moravské Třebové. Město ve spolupráci s odbornou firmou zajistilo mobilní odběrové místo pro PCR testování. Testování je k dispozici i bez předchozí registrace.

Odběry vzorků pro testování na koronavirus - ilustrační foto | Foto: ČTK

„Snažíme se občanům vyjít vstříc, aby kvůli nezbytným PCR testům nemuseli složitě dojíždět do okolních měst,“ uvedl starosta Moravské Třebové Miloš Mička. Odběrové místo v mobilní buňce je otevřené od čtvrtku 9. prosince každé úterý a čtvrtek, a to od 12 do 17 hodin na parkovišti za budovou městského úřadu v Olomoucké ulici.