Nová technologie spočívá v pokrytí svahu 3D panely, které jsou vyplněné kamenivem. Hlavní výhodou je, že systém lze pokládat i na svahy, které se sypou.

„Při použití tradičních ocelových ochranných sítí s georohoží často dochází k vyplavování sypkého materiálu do sítě a dole ve svahu se pak tvoří napěchované měchy. U 3D panelů se to nestane. Technologie vyžaduje rovný podklad. To je její nevýhoda,“ vysvětlil vedoucí projektu Lukáš Svrčina.

Systém tvoří ocelové prolisované plechy s protikorozní ochranou. Uloží se na svah a upevní pomocí hřebíků vrtaných v pravidelném rastru, podložek a matek. Vše jistí ocelová lana. Systém se vyplní kamenivem. To se ukládá jak strojně, tak ručně pomocí lezecké techniky. U Moravské Třebové je vše ještě překryto geomříží a hydroosevem.

Firma navíc využila speciální stroj, který dovede dělat vrty až na vzdálenost 35 metrů. Vozidlo umí manipulovat i s těžkými břemeny a jeho extrémní dosah umožňuje, aby při práci stálo mimo vozovku a neomezovalo dopravu v místě prací.

„Poptávka po zpevňování skalních bloků u veřejných komunikací v Česku i na Slovensku stále roste. Chtěli jsme mít speciální stroj, který omezí náročnou práci lezců se speciální technikou. Práce je nyní rychlejší a bezpečnější,“ dodal Svrčina.