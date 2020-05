Bytové domy, rodinné domy a také obchodní centrum by mohlo v příštích letech vzniknout v lokalitě Jihozápad v Moravské Třebové. Jedná se o volnou plochu naproti průmyslové zóně. Vedení města chystá prodej tří hektarů developerovi, který by tam měl postavit obchodní centrum. To se ale nelíbí některým lidem ve městě a proti jsou také podnikatelé, kteří mají v centru města své obchody.

Moravské Třebové roky chybí vhodná lokalita pro stavbu rodinných domů. Souběžně se studií zástavby Udánského kopce se vedení města zabývá využitím lokality Jihozápad. Mohlo by tam vzniknout šest bytových domů a asi 120 rodinných a řadových rodinných domů, spolu se zelení a technickou a dopravní infrastrukturou. Součástí studie je i obchodní centrum s komplexem služeb. A to je právě místním lidem trnem v oku.

„Nemá smysl stavět další supermarket, když jsou tady už tři. Bude to konkurence pro místní obchodníky. Navíc proč zabírat kvalitní ornou půdu, lepší by bylo využít nějaký brownfield,“ vystoupila na jednání zastupitelstva Michaela Dokoupilová z Moravské Třebové. Mladá žena není ani přesvědčená, že nová zástavba zastaví úbytek obyvatel.

Tři hektary za 60 milionů

Zastupitelé minulý týden schválili uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která řeší prodej zhruba tří hektarů plochy, a to za dva tisíce korun za metr čtvereční. „Je zpracovaná pouze zastavovací studie, která řeší členění území a specifikuje nezbytnou technickou infrastrukturu první části území pro výstavbu bytových domů, řadových rodinných domů a navazující obchodní centrum. Připomínky občanů budeme řešit při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Návrh řešení celé oblasti Jihozápad až po odbočku na silnici I/35 je například vůči životnímu prostředí mnohem šetrnější, než byly plány minulé,“ sdělil starosta Moravské Třebové Miloš Mička.

Obyvatelé ale mají obavy, že developer pozemek koupí, ale třeba deset let tu nebude nic dělat a bude jen držet strategickou plochu pro rozvoj. O pozemek má zájem slovenská společnost Ardis ze Žiaru nad Hronom, která ale dosud v České republice žádné stavby nerealizovala.

O stavbě dalšího supermarketu nejsou přesvědčeni ani všichni zastupitelé. Obávají se vylidnění náměstí a krachu některých obchodníků. „Nevíme, jaké by to mělo být obchodní centrum. Náměstí se pak vylidní a bude to konkurence místním podnikatelům. Měli bychom podporovat menší obchodníky a ne je zaříznout. Stavbu centra nepodpořím,“ řekl Miroslav Jurenka. Podobné obavy má i bývalý starosta Miloš Izák, který poukazuje na to, že by se k záležitosti měli vyjádřit i občané. „Podívejte se do Svitav. Pusté, prázdné náměstí. Chceme to taky? Musíme podpořit místní prodejce,“ uvedl Izák.

Prodejem získají finance

Starosta Miloš Mička ale vidí možnou konkurenci jen pro stávající supermarkety, protože nové obchodní centrum má být potravinový řetězec. Ovšem ve studii jsou navržené i menší obchody. „Stejné problémy jsme řešili, když se otevírala Billa a všichni mají dodnes své obchody. Nabízí se nám, že prodejem pozemku developerovi získáme finance,“ dodal Mička. Peníze z prodeje pozemku umožní městu investovat do přípravy parcel pro bytovou zástavbu.