„Původně jsme chtěli prodat pozemky a sami udělat sítě. To jsme ale vloni změnili a prodali jsme pozemky s tím, že investor postaví i sítě. Dnes to vidím jako zásadní rozhodnutí. Ceny lezou nahoru a pro město by to bylo velmi komplikované,“ sdělil starosta Moravské Třebové Miloš Mička.

Vyřešeno. Stará tržnice v Moravské Třebové půjde k zemi

Projekt do budoucna počítá s šesti bytovými domy a 120 rodinnými a řadovými domy. Nedílnou součástí celého území je pak výstavba obchodního centra, a to Kauflandu s několika menšími obchody. V polovině letošního roku začne výstavba technické infrastruktury.

„Na březnovém jednání zastupitelstva došlo prodeji pozemků pro výstavbu obchodního centra finálnímu investorovi a pronajímateli celého retail parku, kterým je společnost Rent Group. Ve Svitavské ulici už firma připravuje vybudování nové okružní křižovatky, která umožní svedení dopravy k obchodnímu domu,“ uvedl Mička.

Stavba obchodního centra má začít v červenci. Neoficiální termín dokončení je nyní srpen 2023.

JE SUPERMARKET POTŘEBA?

Část obyvatel Moravské Třebové přitom byla proti stavbě dalšího supermarketu.

„Nemá smysl stavět další supermarket, když jsou tady už tři. Bude to konkurence pro místní obchodníky. Navíc proč zabírat kvalitní ornou půdu, lepší by bylo využít nějaký brownfield,“ podotkla před časem Michaela Dokoupilová. Vedení města ale námitky lidí vyvrátilo tím, že podobné obavy panovaly i při stavbě Billy a centrum města neutrpělo. Jak to bude nyní, bude jasné příští rok.

FOTO: Výstavba nemocnice v Moravské Třebové finišuje

Obchodní centrum se podle návrhu skládá ze tří částí. První částí je hypermarket s prodejem převážně potravinářského a částečně nepotravinářského zboží. Tato část je umístěna na severozápadě obchodního centra. „Druhou částí je retail s pěti prodejnami a parkovacím stáním pro automobily. Třetí část by měla obsahovat zázemí pro automobily – mycí centrum a prodejnu automobilových doplňků,“ dodal mluvčí města Václav Dokoupil.

Tím ale rozvoj v této lokalitě nekončí. Začne také příprava pro bytové a rodinné domy. „Peníze, které získáme prodejem pozemků, použijeme na parcely pro rodinné domy. Chceme hned investovat do sítí,“ vysvětlil starosta.

VIDEOGALERIE: Hlava v nebi, kolena roztřesená. Projděte se s námi po Sky Bridge

Otázka je, co se zbylou plochou, ta je v územním plánu vedená pro lehkou výrobu. Tady ale město naráží na podmínky městské památkové rezervace, pozemky se totiž nacházejí v jejím ochranném pásmu.

„Památkáři chtějí mít zachován pohled na město z hlediska historického kontextu. Jsou tam i podmínky pro rodinné domy, aby nebránily pohledu na dominanty města. Takže tam výrobu nepustíme a zůstane to zatím zelené,“ uzavřel Mička.