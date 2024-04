Pomalu ale jistě tak město začíná s rekonstrukcí. To hlavní však teprve přijde. Přestavba průmyslové budovy nebude snadná a ani levná. Sice vloni starosta Charvát avizoval, že do konce roku budou mít na stole studii kulturního zařízení, ale zatím se tak nestalo. „Počítáme, že studie bude hotová někdy v polovině letošního roku. V dubnu má být vypsaná dotační výzva na projektování velkých staveb, takže chceme požádat o dotaci. Celá dokumentace vyjde asi na dvacet milionů korun,“ vysvětlil Charvát.

„Součástí rozpočtu města je položka na studii. Je to další několikamilionový výdaj města do neexistujícího kulturního centra, jehož realizace je v nedohlednu. Architektonická soutěž přišla město na více než tři miliony korun a přinesla vítěze s projektem v ceně 350 milionů korun,“ uvedl před časem opoziční zastupitel Martin Bárta. Radní však věří, že se podaří projekt kulturního centra dotáhnout do konce a za pár let ho otevřít veřejnosti.

Architekti mají hotovo. Odtajní návrhy na přestavbu mlékárny v Moravské Třebové

Bývalou mlékárnu koupila Moravská Třebová před čtyřmi lety od společnosti Miltra za jedenáct milionů korun. Město vypsalo na proměnu zdevastované mlékárny architektonickou soutěž. Před dvěma lety zvítězila architektonická kancelář Rusina Frei z Prahy.

Objekt zachovají a přestaví. Nové kulturní centrum má zahrnovat společenský sál s kapacitou 250 až 500 osob, menší kinosál pro 80 lidí, městskou knihovnu, depozitář muzea nebo bar, kavárnu a prostory pro spolkový život. Součástí bude i nové parkoviště.