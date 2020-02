Radní utrácejí a proč dělají nový památník, když je potřeba silnice…S kritikou někdy lidé nešetří. V Litomyšli a v Moravské Třebové proto dali právo rozhodnout o investicích právě občanům. Radní zavedli participativní rozpočet.

Chodník i skatepark

Premiéru má tento způsob rozpočtu v Litomyšli. Lidé už poslali několik projektů. Chtějí odpočinkovou zónu, prodloužení chodníku, nový skatepark, vybavení školky nebo vodní prvek. Všechny tyto projekty jsou nominované v kategorii do 300 tisíc korun. „Jsem rád, že lidé sami aktivně chtějí zlepšit život ve městě. Chceme lidem ukázat, že role občana není jen o tom jednou za čtyři roky přijít k volbám,“ řekl starosta Daniel Brýdl. Zastupitelé počítají s realizací dvou projektů do 50 tisíc korun a s dvěma do 300 tisíc korun. „Předpokládáme aktivitu lidí. Chceme je přimět, aby jenom nenadávali a neposlali email ´starosto udělej´, ale aby prezentovali svůj projekt, aby byl vybrán a sehnali dostatek hlasujících,“ dodal Daniel Brýdl. Své návrhy na projekty může podat každý občan České republiky starší 15 let až do konce února. Hlasovat o návrhu budou ale moci jen lidé, kteří mají trvalý pobyt v Litomyšli nebo integrované obci. „Tento systém jsme vybrali, aby měla veřejnost k výběru co nejvíce návrhů, o jejichž realizaci však rozhodnou Litomyšlané,“ uvedl mluvčí města Michele Vojáček.

V Moravské Třebové letos vyčlenili půl milionu korun na realizaci projektů, které navrhnou sami občané. Návrhy mohou posílat do 29. února. Dětské hřiště, oprava chodníku nebo snad nové osvětlení? Nápadů mají lidé dost. „Participativní rozpočtování je postup, jak občané města mohou ovlivnit, na co půjdou veřejné finance. Chceme posílit důvěru občanů a zvýšit transparentnost ve vynakládání peněz,“ vysvětluje místostarosta Miloš Mička. Po vyhodnocení návrhů budou občané hlasovat o projektech prostřednictvím Mobilního Rozhlasu.

Lanová pyramida

Ve městě dojde v letošním roce také na projekty z loňského participativního rozpočtu. Lidé se dočkají renovace parku v Boršově, lanové pyramidy pro děti v Sušicích a herních prvků na návsi v Udánkách.