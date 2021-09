Lanškroun obsadil mezi městy do 12 tisíc obyvatel druhé místo. Česká Třebová byla v kategorii do 25 tisíc obyvatel třetí a Svitavy čtvrté. Soutěž pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Za umístění obce inkasují dotace na další rozvoj.

V kategorii Obec přátelská rodině zvítězila mezi městy do 12 tisíc obyvatel Moravská Třebová. Lanškroun byl ve stejné kategorii druhý. Svitavy vyhrály v kategorii 12 až 25 tisíc obyvatel. Města uspěla i v soutěži Obec přátelská seniorům.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.