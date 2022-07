Olympijský, potažmo Sportovní park Pardubice se koná od roku 2016. Čím to je, že se každý rok těší takové oblibě?

Povedl se olympijský park v roce 2016 při olympiádě v Riu. Zároveň jsou prázdniny a lidé se chtějí hýbat víc než obvykle. Máme na to skvělý prostor, park Na Špici je na tohle optimální. V neposlední řadě je to i tím konceptem. Dává obrovskou příležitost různým sportům. Problém menších klubů je, že se o nich neví. Rodiče potom volí sporty, které jsou známější, ale nemusí být pro dítě úplně vhodné.

Co návštěvníky čeká letos?

Když je něco dobré, člověk by to neměl opouštět. Park pojede na stejné bázi, bude zařazeno více než 70 klubů ve 3 etapách, děti si na základě hrací karty sporty vyzkouší. Pokud ten den absolvují všechna stanoviště, dostanou diplom a medaili. Nově zařadíme divadélko pro děti a přeběh Labe přes pontony suchou nohou. Naše hrací karty jsou i benefitní, takže na jejich základě lze například navštívit dostihovou kvalifikaci. Snažíme se Pardubice zpropagovat jako fajn místo, které stojí za to vidět. Víme, že se sem chystají rodiny s dětmi na dovolenou na tři čtyři dny. Navštíví park a další akce.

Pardubický kraj má dlouhodobě problém s návštěvností, přespí tu jen zlomek turistů. Může tedy i toto pomoci?

Nechci si hrát na odborníka na turistický ruch, ale analýzy ukazují, že sportovní park návštěvníci města zmiňují čím dál častěji. Jako Morava má víno, jižní Čechy Hlubokou a Šumavu, Pardubický kraj je svou polohou předurčen k tomu, aby lidi přilákal na sportovní i kulturní akce. Máme Zlatou přilbu, Velkou pardubickou, hokej, basketbal… Mohla by to být jedna z odpovědí, jak zvýšit atraktivitu Pardubic a Pardubického kraje. Čísla to dokládají. Pardubáci umí žít, to se ví (smích).

Dorazí nějací známí sportovci?

Neradi to slibujeme, protože mají své přípravy a soustředění. Ale dorazí. V Pardubicích se bude konat mezinárodní turnaj, který bude generálkou na evropský šampionát v basketbalu. Budou tady hvězdy jako Tomáš Satoranský, Vít Krejčí, Jan Veselý a máme přislíbeno, že tým přijde na autogramiádu. Dorazí i ikony místních klubů. Snažíme se, aby to mělo vazbu na Pardubice. Aby zkrátka nepřijeli jen kvůli tomu, že je zaplatíme. Zase oslovíme Lukáše Krpálka a Jiřího Prskavce, kteří sem jezdí hrozně rádi. A to je ta přidaná hodnota.

Máte zpětnou vazbu od sportovních klubů, zda jim park skutečně přináší nové členy?

Máme. Pokud by tomu tak nebylo, s největší pravděpodobností by byl rok od roku reálný úpadek, kluby by se nehlásily, protože by jim to nic nedalo. Kluby se zúčastňují už několikátým rokem a přihlašují se další ze spádové oblasti Pardubického kraje.

Sportovní park napomáhá k tomu, aby se předvedly i méně známé sporty, než je hokej a fotbal. O co je zájem?

Velmi atraktivní je judo, box, MMA. Je to logické, kluci se rádi perou. Oblíbené jsou i freestylové věci, koloběžky, paddleboardy a podobně. Přicházejí sporty, které se dají dělat i individuálně, nejsou organizované a nejsou tak velké. Děti k nim mají blíž a v parku si je vyzkouší. Máme už příklad, kdy si děcko v parku sedlo na veslařskou loď, přihlásilo se do oddílu a dnes už reprezentuje Českou republiku. Jde nám o to, aby děti pochopily, jak je pohyb pro život strašně důležitý.

Nabídne akce nějaké netradiční ukázky?

Jakmile je to něco kolem sportu a má to nějaký příběh, snažíme se s organizátory domluvit, aby se u nás mohli předvést. Aby to napovědělo dětem a rodičům, jak dělat sport lépe a třeba i organizovaně. Budou tam například ukázky práce se švihadlem. Švihadlo je přípravný produkt pro všechny sporty a je velmi atraktivní. Bude se prezentovat také integrovaný záchranný systém a děti si budou moci vyzkoušet, jaké to je, když je člověk slepý.

Zabaví se i dospělí a senioři, kteří děti do parku doprovázejí?

Je to na nich. I dospělý by měl zůstat dítětem a být hravý. Takoví lidé se zapojí a je to pro ně zajímavé. Stanoviště jsou pro ně snadná, ale posílí to jejich vztah s dítětem. Je to zároveň motivace pro děti, že to zvládla i babička.

Podařilo se vám letos zapojit ukrajinskou komunitu?

Určitě. Chceme ji podpořit nějakým výtěžkem. Jedna Ukrajinka bude předcvičovat aerobik. Nechceme to přehánět, protože to není jediné téma ve společnosti, prioritou je pro nás zachování konceptu. Ale zároveň jde o téma, které je bolestivé, takže je potřeba, aby se i v parku nějak zmínilo. Tudíž jsme zvolili soft systém, kdy to nekřičíme do světa, ale pomůžeme a dáváme příležitost.

Jste v čele parku od samého začátku. Neříkal jste si někdy, že už toho máte dost?

Když se do něčeho pustím, dělám to na sto procent a musí mě to bavit. Začalo to tak, že mě město poprosilo, abych vytvořil nějaký koncept do přihlášky o olympijský park, potom chtěli, abych ho odprezentoval, a nakonec jsem to organizoval. Pak už jsem nechtěl z toho vlaku vystoupit. Je to velmi náročné, všichni to děláme při běžných zaměstnáních. Ale tím, že jsou tam emoce a energie, která se vrací, nepochybuju o tom.

S jakými největšími komplikacemi jste se museli za tu dobu potýkat?

Mám povahu, že mám pocit, že nikdy žádná komplikace není. Mohl bych zmínit koronavirus, povolení, ale jsou to věci z běžného života, se kterými je potřeba se vypořádat. Organizátoři je musí zvládnout, aby návštěvník nic nepoznal.

Jak vám do akce zasáhl koronavirus?

Hrozilo, že park vůbec nebude. Bylo to strašně složité ekonomické rozhodnutí, jestli do toho dávat peníze, když akce nakonec vůbec nemusí být. Musíte to risknout. A buď to vyjde, nebo nevyjde. Byla složitá distribuce hracích karet, zvýšené náklady na testování a hygienické pomůcky. Řešily se výjimky, aby děti aspoň na sportovištích nemusely mít roušku. Byť byla logicky nižší návštěvnost, o to důležitější bylo, že to proběhlo. Byl to impulz k návratu k pohybu, do normálního života. Proto jsme do toho přes veškerá rizika šli i s tím, že se situace může změnit a hodinu před začátkem se celý park zavře.

Olympijský park v roce 2016 byl enormně úspěšný. Proč už se od té doby do Pardubic nevrátil?

Olympijský park, dnes jsou to olympijské festivaly, organizuje Český olympijský výbor, ale koncept musí být schválený i Mezinárodním olympijským výborem. Za licenci se platí. Také musíte přijmout pravidla o olympismu, včetně termínu. Musíte striktně dodržovat brand, jejich partnery a podobně. Takže bychom nemohli zapojit lokální sponzory. Už by to bylo pro město Pardubice drahé.

Takže o rok později vznikl Sportovní park Pardubice.

Po olympijském parku vedení města řeklo: Je to populární, nečekejme čtyři roky a pojďme si to v létě připravit sami. A bylo to to nejstrategičtější rozhodnutí. Vybudovali jsme si silný brand, nejsme závislí na tom, jestli olympiáda bude, nebo nebude, ani na termínu. Jsme natolik silná značka, že z tohoto pohledu ty kruhy ani nepotřebujeme. Ale to jsme nemohli tušit. Mnoho krajských měst nás poptává a strašně se jim to líbí. Má to přesah.

