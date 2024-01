/VIZUALIZACE VŠECH ÚSEKŮ D35/ Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že během několika málo týdnů budou známi vítězové tendrů na hned čtyři úseky dálnice D35. Ještě letos se tak začne na všech stavět, na podzim k nim navíc přibude i obchvat Litomyšle, poslední zbývající úsek, čímž bude na konci roku dálnice rozestavěná v celku až do Svitav.

Vizualizace dálnice D35 v úseku Džbánov - Litomyšl | Video: ŘSD

Na síti X to oznámil ředitel ŘSD Radek Mátl. Na D35 plánuje podle jeho slov ŘSD během pár týdnů dokončit výběrové řízení na zhotovitele tunelu Homole a s tím související stavbu samotné dálnice v okolí tunelu, tedy úseku Ostrov - Vysoké Mýto. Vedle toho také bude brzy vysoutěžen úsek D35 Džbánov - Litomyšl a D35 Křelov - Slavonín, II. etapa, což je chybějící spojka na obchvatu Olomouce. Pokud nepřijdou námitky proti výběru, tak kromě úseku dálnice Ostrov - Vysoké Mýto ŘSD plánuje v řádu týdnů až několika málo měsíců zahájit i samotnou realizaci.

Mátl zároveň vysvětlil, proč úsek Ostrov - Vysoké Mýto, který je přitom navazující na konec současné dálnice, bude mít určité zdržení. "Stavbu je předně nutné koordinovat se stavbou tunelu zejména z hlediska využitelnosti materiálu a zároveň je nutné ještě dokončit majetkoprávní přípravu. Se zahájením realizace stavby však počítáme hned ve 2. čtvrtletí tohoto roku," řekl Mátl.

Dálnice D35 bude letos celá rozestavěná až do Svitav. Projeďte se po ní s námi

Tunel Homole leží uprostřed tohoto úseku, kvůli technologicky náročné stavbě je však soutěžen zvlášť.

Mírné zdržení bude mít rovněž poslední mezilehlý úsek na trase do Svitav, a to léta rozporovaný dálniční obchvat Litomyšle, kvůli kterému vznikla dokonce dvě memoranda s odpůrci. Částečně se například měnilo vedení trasy. I ten se však má začít stavět do konce roku. Tendr na zhotovitele má být vypsán v nejbližších týdnech.

V listopadu 2024 se začal stavět úsek Vysoké Mýto - Džbánov, což je vlastně dálniční obchvat Vysokého Mýta. Hotov by měl být na konci roku 2025, o pět měsíců dříve, než bylo původně plánováno. Rozestavěn je rovněž poslední úsek před Svitavami, tedy Janov - Opatovec.

Až do Svitav se tak z Hradce bez přerušení projedeme v roce 2027. Až do Mohelnice, čímž bude D35 zkompletována, pak podle plánů ŘSD o dva roky později.

Aktualizovaná mapa stavby dálnice D35, 01/24 (pro větší rozlišení rozklikněte):

Aktualizovaná mapa dálnice D35, 01/24Zdroj: ŘSD