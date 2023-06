/FOTO, VIDEO/ Kolony, technika a rekonstrukce, co má vydržet padesát let. Dopravu na hlavním tahu I/35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem komplikuje oprava mostních závěr. Ředitelství silnic a dálnic tady využívá moderní metodu. Ta však vyžaduje teploty nad dvacet stupňů Celsia. Pokud bude teplo, práce skončí za dva týdny.

Oprava mostních závěr na silnici I/35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Dělníci vyfrézovali hluboký pruh na pětatřicítce za Cerekvicí nad Loučnou. Jde o mostní závěru, kam přijde speciální hmota s čedičovým kamenivem.

Mostní závěr je součást nosné konstrukce silničních mostů, která překrývá dilatační spáru a umožňuje tak plynulý přejezd vozidel či přechod chodců z mostní konstrukce na navazující komunikaci. Závěry dovolují nosné konstrukci posun a pootočení bez toho, aniž by došlo ke změně plynulosti dopravní trasy. Mostní závěry také musejí přenést dynamické účinky od působícího zatížení a být vodotěsné a odolné proti korozi tak, aby zabránily vtékání vody na nosnou konstrukci, ložiska i spodní stavbu. Ideálně by měly být nehlučné a mít jednoduchou konstrukci umožňující snadnou údržbu a výměnu opotřebovaných částí.



„Na vozovce se objevily trhliny a poruchy. Projevily se i ve spodních vrstvách izolačního systému. Do mostu zatéká mezi opěrou a nosnou konstrukcí,“ vysvětlil mostař Radek Soukup, proč k rekonstrukci přistoupili. Práce potrvají zhruba dva týdny. Na silnici I/35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem začala oprava elastických mostních závěr. V místě je provoz řízen kyvadlově a tvoří se kolony.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Má to však několik podmínek. Musí být okolo dvaceti stupňů Celsia a nesmí pršet. „Na klíčové tranzitní trase musíme vyměnit pět elastických mostních závěr, které minimalizují otřesy a dopady jednak na vozidla, ale také na vozovku. Je to nejcitlivější místo, kde sypaná část silnice přechází do mostovky,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Právě pětatřicítka trpí zejména kvůli kamionové dopravě. Denně tudy projedou tisíce aut. Dělníci musí opravit pět míst, ale vždy budou pracovat pouze na jednom místě, aby se v místě netvořily příliš dlouhé kolony.

„Budeme pracovat jen přes den od sedmi do devatenácti hodin. Je potřeba, aby tři dny po sobě bylo kolem 20 stupňů a více. Pracujeme se stavebními hmotami, které potřebují v té finální fázi právě tyto podmínky. Je nám jasné, že pracujeme za kyvadlového provozu, takže zásadně komplikujeme dopravu, ale nejde to udělat v noci, ani v zimě. Musíme teď a nemůže to počkat, až bude hotová dálnice D35,“ uvedl Rýdl.

Původně měla oprava trvat až do konce srpna, ale kvůli letní sezoně Ředitelství silnic a dálnic plán práce upravilo. Hotovo by tak mělo být za dva týdny. A desítky let nebude další výměna potřeba.

„Předpokládáme, že minimálně padesát let se k tomu nebudeme vracet. Tahle zálivka nahrazuje současně i izolační systém mostu. Počítáme, že do zprovoznění dálnice D35 v pohodě závěry přenesou veškerou intenzitu dopravy, která je v tomto úseku enormní,“ podotkl Soukup. Výměnu mostních závěr dělají silničáři poprvé za celou dobu, co na silnici I/35 mosty jsou, tedy po nějakých třiceti letech.

V místě oprav je snížená rychlost na 30 kilometrů v hodině. Auta projíždějí kolem dělníků kyvadlově, takže se tvoří kolony. Zdržení je několik minut.

Dopravu na hlavním tahu na Moravu komplikuje však také oprava výmolů v Litomyšli u kruhového objezdu u Daliboru a do 27. června zůstává omezený průjezd Hřebečským tunelem. Brzy začne také obnova pětatřicítky v Litomyšli, a to od světelné křižovatky ve směru na Svitavy.