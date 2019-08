Model představuje Litomyšl na přelomu gotiky a renesance. Interaktivní část modelu pomocí textů, zvukových komentářů a obrázků ve spojení s konkrétní stavbou přibližuje dobový život ve městě, jako lázeňství, řemesla, opevnění a řadu dalších témat.

„Dozvíte se například o pivovarnictví, které vedle svého řemesla provozovali téměř všichni měšťané. Pivovary měli přímo ve svých domech a většinu produkce, kterou neprodali krčmářům do okolních vesnic, také na místě vyčepovali. Z dnešního pohledu se to zdá neuvěřitelné, ale na pivo jste tak v Litomyšli mohli zajít třeba do každého druhého domu,“ přibližuje ředitel muzea René Klimeš.

Model zůstane v muzeu na výstavě do 8. září. Nejvhodnějším časem pro návštěvu je podle ředitele Klimeše druhá hodina odpolední, kdy je každý den prezentován tiskařský lis a návštěvníci vidí ukázku práce tiskařů v 16. století.