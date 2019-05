V úterý 14. května zaparkuje od 13 do 15 hodin na Smetanově náměstí sanitka. V ní budou odborníci poskytovat rady ohledně HIV a dalších sexuálně přenosných infekcí.

Mobilní poradna zastaví v Litomyšli. | Foto: Archiv

Mobilní poradna mimo samotné poradenství nabízí také bezplatné anonymní testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C. Výsledky testů jsou k dispozici do 20 minut. Mobilní poradna bude v Litomyšli přistavena v rámci kampaně informující o nově otevřené poradně v nemocnici v Ústí nad Orlicí. Ta je k dispozici každý čtvrtek od 15 do 18 hodin.