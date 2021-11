Epidemická situace v souvislosti s covidem-19 se zhoršuje i v našem regionu a s tím roste zájem lidí o očkování.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Pardubický kraj proto organizuje mobilní očkování bez registrace. Ve Svitavách se uskuteční v neděli14. listopadu ve Fabrice od 9 do 17 hodin. Zájemci budou mít na výběr jednodávkovou vakcínu Janssen nebo dvoudávkovou Pfizer. S sebou je potřeba donést pouze občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. Očkování je určeno pouze osobám starším 16 let. Další očkování bez předchozí registrace je naplánováno na neděli 5. prosince, a to opět v multifunkčním centru Fabrikave Svitavách v čase od 9 do 17 hodin. (ik)