V 18 letech se stala Anna Kašparová z Litomyšle mistryní světa v karate.

Anna Kašparová | Foto: archiv Anna Kašparové

Karatistce Anně Kašparové z Litomyšle je teprve 18 let. V květnu odmaturovala a dostala se na medicínu do Hradce Králové. Do letošní sbírky úspěchů si může po mistrovství světa v karate přidat další položku. V Hradci Králové totiž vybojovala zlatou medaili.