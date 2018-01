Ministerstvo obrany otevře v Sokolově pobočku vojenské školy

Moravská Třebová – Ministerstvo obrany plánuje zřídit v Karlovarském kraji pobočku moravskotřebovské Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy.

„Ráda bych vyšla vstříc žádostem o co nejrychlejší otevření třídy. Bohužel, koncepční plán rozvíjející Dlouhodobý záměr rozvoje Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy resortu obrany z roku 2013 s podobnou aktivitou nepočítá. To hodlám co nejrychleji napravit,“ uvedla ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová.



Pobočka by se měla studentům otevřít od září příštího roku. Kapacitně půjde o jednu vojenskou třídu při Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově. „Kromě plánovaného elektrotechnického oboru by se zde v budoucnu mohl vyučovat i armádou nově požadovaný obor strojírenství, k němuž má tato škola dobře vybavené učebny praktického vyučování,“ upřesnil Petr Sýkora z tiskového oddělení ministerstva obrany.



Podle ministerstva je nutné předjímat i rizika malého počtu zájemců o studium v karlovarském regionu, kde počet studentů za posledních deset let klesl o několik tisíc, a studium učinit dostatečně atraktivním. „Koncepční plán by měl proto počítat i s tím, aby případný nedostatek zájemců v tomto regionu mohl být kompenzován nabídkou studia v Sokolově úspěšným, ale nepřijatým zájemcům o studium v Moravské Třebové,“ dodává Petr Sýkora.



„Přes složité vstupní podmínky uděláme vše pro to, aby sokolovská pobočka fungovala od školního roku 2019/20 a nabídla plně funkční a prestižní možnosti, které armáda do budoucna potřebuje,“ přislíbila ministryně Šlechtová.