"V současné době je ve Svitavách registrováno zhruba 1 500 zájemců o očkování a termín aplikace se prodlužuje. I z toho důvodu zorganizuje narychlo Pardubický kraj ve Svitavách mimořádné očkování, které zajistí mobilní očkovací tým Podané ruce," sdělila mluvčí Svitav Kateřina Kotasová. Koná se ve středu od 10 do 17 hodin v multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách. Zájemci budou mít na výběr jednodávkovou vakcínu Janssen od společnosti Johnson & Johnson a dvoudávkovou vakcínu Comirnaty od společnosti Pfizer. Lidem stačí jen přijít na místo, není nutné se předem registrovat v žádném systému, ani u svého praktického lékaře. "Přijít mohou i lidé již registrovaní k podání vakcíny, termín jejich rezervace se automaticky po podání vakcíny zruší," podotkla Kotasová.

S sebou je potřeba donést občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a případně si připravit seznam užívaných léků.

Očkování je určené jen osobám starším 16 let. V případě vakcíny Comirnaty se mohou zájemci nechat naočkovat první dávkou, druhou dávkou nebo posilující třetí dávkou. V lednu by se mělo opakovat očkování bez registrace opět ve Fabrice, a to ve středu 12. ledna od 10 do 17 hodin.