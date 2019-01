Jevíčko, Polička – Odborný léčebný ústav Jevíčko slaví v letošním roce sto let od svého založení. Na tuto událost zavítala návštěva z kategorie „velmi vzácných." Včera dopoledne přijel prezident Miloš Zeman.

V areálu ústavu na něho čekaly v přátelské atmosféře desítky příznivců z Jevíčka a okolních obcí. Ti nejenže vyslechli oblíbené prezidentovy bonmoty a názory na politickou situaci v České republice, Evropské unii i ve světě, ale měli možnost se zeptat na věci, které je trápí.



„Je pro nás nesmírnou ctí, že pan prezident navštívil naše krásné zdravotnické zařízení v rámci svého programu," přivítala Miloše Zemana ředitelka Lenka Smékalová. Ta připomněla i skutečnost, že to je druhá prezidentská návštěva. V roce 1929 se zde objevil Tomáš Garrigue Masaryk.



„Stává se mi při návštěvách leccos, ale ještě nikdy se mi nepřihodilo, abych na otázku, jaké máte problémy, dostal odpověď: Žádné nemáme," zahájil setkání Miloš Zeman. Vyjádřil přání, aby takovou odpověď dostal při všech jednáních s představiteli měst a státu.



V jevíčské léčebně Miloš Zeman pochválil místní areál a také zdravotnické služby, které zde nabízí, a vyjádřil i přání. „Jsem rovněž pacient, a tak jsem se zeptal paní ředitelky, zda bych nemohl přijet a svoje bolavé nohy tady v Jevíčku léčit. Dozvěděl jsem se, že polyfunkční neuropatie je zde léčena. Takže se tu možná někdy uvidíme, až se přibelhám o holi a odejdu bez hole," připomněl prezident svoje zdravotní problémy. Po diskusi s občany se Zeman podepsal do pamětních knihy města a ústavu a zamířil za dalším programem.



PLNÉ NÁMĚSTÍ



V odpoledních hodinách zamířil do Poličky. U historické radnice jej přivítali představitelé města a více než dva tisíce lidí. Mezi nimi i pár odpůrců prezidenta s červenými kartami, kteří však brzy zmizeli. Prezidenta zamrzelo, že si nevzali mikrofon a nevyjádřili svůj názor nahlas. Na atmosféře besedy však vliv neměli.



Po vstupu na pódium Miloš Zeman přivítal publikum úryvkem z kantáty místního rodáka Bohuslava Martinů a sklidil za to potlesk. A nebylo to naposledy. Prezident odpovídal i na otázky dětí, které ho potěšily. Nenechal se zaskočit ani dotazy na ekonomická témata, zdravotnictví nebo astrofyzikální zákony.



Na závěr setkání udělal radost i svým příznivcům, kteří stáli o autogram. „Podepíšu vám cokoliv, kromě dlužního úpisu," vzkázal všem lovcům podpisů.



Na závěr přítomným slíbil, že se vždy rád do Poličky vrátí, což vyjádřil slovy básně od Františka Halase.



Dnešní den zakončí hlava státu svou návštěvu Pardubického kraje v okrese Ústí nad Orlicí.