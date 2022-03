Michael Žantovský přijede na diskuzi do Svitav

V roce 2021 uplynulo 10 let od úmrtí Václava Havla a také 15 let od jeho návštěvy Svitav. Tehdy přijel na oslavy 750 let od první zmínky o městě. Výročí si lidé ve Svitavách připomněli v únoru na výstavě fotografií a panelů, které pro tyto účely zapůjčila Knihovna Václava Havla.

Michael Žantovský. | Foto: archiv Deníku

Její ředitel, Michael Žantovský, přijede v pátek 25. března do Svitav, aby vzpomenul na prvního českého prezidenta. Michael Žantovský je překladatel, psycholog, publicista, spisovatel, textař, politik a diplomat, bývalý velvyslanec ve Spojených státech amerických, Izraeli a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Od září roku 2015 je ředitelem Knihovny Václava Havla. Setkání se uskuteční od 18 hodin v Ottendorferově knihovně ve Svitavách. Na programu je povídání nejen o Václavu Havlovi, ale i třeba o nárůstu extremismu.