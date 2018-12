Moravská Třebová - Předvolební dárek v podobě městské hromadné dopravy nadělila obyvatelům Moravské Třebové bývalá radniční koalice. Do provozu byla MHD uvedena pouhé čtyři dny před komunálními volbami spolu s nově rekonstruovaným dopravním terminálem v prostoru vlakového přednádraží.

Nový dopravní terminál v Moravské Třebové. | Foto: Deník/ Jiří Šmeral

Nové vedení města, které vzešlo z říjnových voleb, plánuje provoz MHD upravit, aby lépe odpovídala potřebám cestujících. První změna reaguje na nový celostátní vlakový jízdní řád, který platí od 9. prosince.

Aktualizace jízdního řádu MHD zahrnula podle mluvčího Václava Dokoupila rovněž požadavky občanů. „Na zastávku Mánesova přijíždí autobus nově v takovém čase, aby děti nezmeškaly začátek vyučování,“ přiblížil mluvčí.

Další změny se dají očekávat v příštím roce. Zavedení MHD kritizoval před volbami současný starosta Tomáš Kolkop (Srdcem Třebováci). „Plánovaná linka byla zřejmě šita horkou jehlou. Se zastupiteli o tom žádná debata nebyla, vše se kutilo v uzavřeném kruhu rady. Chybí trasa přes Sušice, Udánky a Boršov a spojení k Rehau. Z tohoto pohledu je MHD zbytečným plýtváním peněz,“ prohlásil.

Provozem MHD by se měla zabývat nově zřízená dopravní komise, kterou rada města zřídila na konci listopadu. Personální obsazení je prozatím otevřené, členy komise mají do 20. prosince nominovat strany a sdružení zasedající v městském zastupitelstvu.

„Vnímáme ne zcela optimální nastavení tras a předpokládáme, že v novém návrhu nebudou chybět i příměstské části,“ nastínil starosta Kolkop.

Radnice má aktuálně k dipozici počty cestujících za první dva měsíce provozu. V listopadu (od 12. listopadu do 7. prosince) využilo MHD celkem 3379 cestujících. Dvě linky, kratší a delší obsluhuje denně 24 spojů. Autobusy jezdí jen v pracovní dny. Průměrně využilo MHD v listopadu 169 cestujících denně.

Podle mluvčího radnice Václava Dokoupila počet přepravených osob postupně roste. První týden provozu (od 2. do 5. října) využilo MHD průměrně 103 cestujících denně. Na začátku prosince (od 3. do 7. prosince) už to bylo o sto cestujících víc.

„Během následujících měsíců budeme vyhodnocovat podněty veřejnosti a detailní statistiky o využití jednotlivých spojů a zastávek. Případné změny v jízdním řádu se projeví nejdříve na jaře 2019,“ nastínil Dokoupil.

Provoz MHD přijde městskou pokladnu ročně na více než dva miliony korun. Za poslední tři měsíce letošního roku zaplatí radnice zhruba 600 tisíc. V příští roce se počítá s náklady 2,3 milionu. Při aktuálním počtu 10 111 obyvatel města „zaplatí“ každý 227 korun ročně, ať už MHD využívá nebo ne.

Jízdné, které je pro děti do šesti let zdarma, studenty do 26 a seniory nad 65 let za dvě koruny a ostatní za deset korun, roční náklady nepokryje ani z desetiny.