Pořadatelé připravili pro nejmenší návštěvníky hádanku inspirovanou Broučky spisovatele Jana Karafiáta. Nechybí ani vánoční dobroty pro radost i pro zahřátí a oblíbená dílna na malované ozdoby.

Vánoční výstava je v litomyšlském zámeckém sklepení přístupná o víkendech až do 19. prosince, otevřeno je také ve svátek 17. listopadu, a to vždy od 13 do 17 hodin.