Žádostí o změny bylo více, ale litomyšlskou dopravu zajišťuje pouze jeden autobus. Ten ve špičce neustále objíždí tři trasy. Případná změna jednoho spoje se tak promítne i do spojů dalších a zásadně ovlivní celý jízdní řád. Další podněty od firem a škol radní využijí při dalších úpravách jízdního řádu. "Ty by do budoucna měly vést k vyšší vytíženosti městské dopravy a navýšení jejího využití oproti individuální automobilové přepravě," dodala Doubravová.