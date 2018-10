Město se s kongregací nejspíš dohodne. Hrozí, že jinak soud prohraje

Moravská Třebová - Soudní spor o areál bývalého kláštera, který s městem vede Kongregace sester Neposkvrněného početí Panny Marie, se zřejmě blíží ke konci. V pátek se vedení města sešlo s generální představenou kongregace Vojtěchou Zikešovou, aby společně projednali možnost uzavření mimosoudní dohody.

Tak klášter vypadal v minulosti. Františkánkám budovu sebrali komunisté.Foto: archiv řádu

„Máme dán prostor krajským soudem pro konce října dohodnout se o narovnání. Opravdu hrozí, že se to může otočit proti nám. Město může utrpět nepředstavitelnou škodu, pokud spor prohraje. Ale nechci předjímat,“ řekl Deníku starosta Miloš Izák (ČSSD).

Ve sporu, který se táhne už osmý rok, je ve hře majetek přinejmenším za 350 milionů korun. A radnice by zřejmě musela vracet i padesátimilionovou dotaci, kterou získala na rekonstrukci objektů sociálních služeb. „Máme v plánu navrhnout dohodu o narovnání. Dnes jsem svolal mimořádnou radu, projednáme to a pokud se na tom radní shodnou, tak to dáme příští pondělí na mimořádné jednání zastupitelstva,“ uvedl v pondělí dopoledne starosta.

Co konkrétně je předmětem připravované mimosoudní dohody nechtěl Miloš Izák prozradit. Radnice už dříve s kongregací o dohodě neúspěšně jednala. Před dvěma roky se však spor přenesl před soud.

Představená kongregace Vojtěch Zikešová byla o něco sdílnější. „Naše setkání proběhlo v dobrém duchu. Domluvili jsme se na finanční kompenzaci a věcném břemenu na užívání kaple. Navrhli jsme, že se budeme starat i o její údržbu,“ přiblížila. Kaple zůstane, stejně jako celý areál kláštera, ve vlastnictví města, ale sloužit bude pro sakrální účely. „Radujeme se z toho, že kaple bude zachována pro účel, ke kterému byla postavena,“ dodala Vojtěcha Zikešová.

Majetek zůstane i nadále městu

Představená kongregace doufá, že město na dohodu přistoupí. Případnou finanční kompenzaci chtějí sestry vložit kulturního dědictví a duchovního rozvoje města.

Před dvěma roky požadovala církev 15 milionů, na to ale radnice nepřistoupila. Nyní je podle starosty Izáka částka o mnoho nižší. Konkrétní být ale nechtěl a navrženou kompenzaci neupřesnila ani představená řádu. „Radujeme se z toho, že domov důchodců bude dál sloužit svým účelům a nadále se rozvíjet. Nechceme městu komplikovat dotace, které má na rekonstrukci,“ zdůraznila Vojtěcha Zikešová.

Návrh případné mimosoudní dohody musí schválit zastupitelstvo. Jednat o tom zastupitelé budou zřejmě už příští pondělí odpoledne.

K dohodě vyzval město předseda pardubické pobočky krajského soudu Jaroslav Chmelík, kam se spor přenesl letos na jaře. „Odvolací senát právního zástupce města do protokolu poučil, že na to má jiný názor než okresní soud a nevyloučil, že by mohl rozhodnout jinak. Případné rozhodnutí by mohlo mít opravdu závažné následky,“ přiblížil právní zástupce kongregace Stanislav Hykyš.

Hlavní líčení ještě není u konce, krajský soud se ale přiklonil k výkladu, že nemovitosti kláštera sloužily k zemědělské činnosti a podle zákona o půdě se na ně vztahovala blokace. Jinými slovy, že nemovitosti byly před osmi lety na město převedeny neoprávněně a kongregace by mohla usilovat o jejich navrácení v rámci církevních restitucí.

V první instanci u svitavského okresního soudu město loni na podzim vyhrálo. Kongregace se však proti nepravomocnému rozsudku odvolala. Spor dostal na stůl letos v červnu Krajský soud v Hradci Králové. Budovy, které až do poloviny čtyřicátých let minulého století patřily kongregaci, nyní slouží jako penzion a domov pro seniory.