Město podporu dětského centra odmítá. Ani petice na tom nejspíš nic nezmění

Moravská Třebová – Dětské centrum Hastrmánek v Moravské Třebové balancuje na hranici přežití. Provozovatelky požádaly o pomoc město, které centrum symbolicky podpořilo čtyřmi tisíci. Víc peněz ale radnice Hastrmánku dát nehodlá.

„Dětské centrum je podnikatelskou aktivitou fyzické osoby, podobně jako provozování jiných aktivit, například restaurace nebo služby,“ vyjádřil se moravskotřebovský starosta Miloš Izák.

Sepsali petici

Rodiče a příznivci dětského centra se však nevzdávají. Na podporu Hastrmánku sepsali petici, kterou za tři týdny podepsalo přes 250 lidí. „Myslím, že by město mělo podporovat i ty nejmenší děti, jinak ve městě zůstanou jen důchodci. Město by si mělo uvědomit, že sport není až tak důležitý jako naši malí spoluobčané,“ poznamenala Aneta S. „Je to jediné centrum pro děti v okolí dvaceti kilometrů, a jestli chce město nějakou budoucnost, či si vychovat budoucí obyvatele, tak by mělo začít podporovat hlavně smysluplné projekty, které začínají právě u našich ratolestí,“ připojila se Martina Z. „Je to jediné centrum pro děti. Město by se mělo zamyslet a začít podporovat smysluplné činnosti pro naše děti,“ dodala další podepsaná.

Obdobných vyjádření je pod peticí více. Shodně upozorňují, že podobné centrum jako Hastrmánek ve městě není. Podle starosty však už město podporuje dětské centrum Sluníčko. „Pravdou je, že udržet racionálně dvě rodinná centra v provozu je na poměry Moravské Třebové přepych,“ souhlasil zastupitel Josef Jílek s tím, že by obě centra měla spojit síly.

Anonymní sponzor

Jestli petice přiměje město k tom, aby přehodnotilo podporu Hastrmánku, není jisté. Zdá se však, že snahy o záchranu dětského centra přece jen vzbudily zájem o jeho osud. Podle provozovatelky Jitky Černohousové získalo příslib od majitele budovy, ve které centrum využívá pronajaté prostory, že na vlastní náklady zavede Hastrmánku plynovou přípojku. Náklady na topení by tím měly podle Jitky Černohousové klesnout na polovinu.

Za minulou topnou sezónu zbývá majitelkám centra doplatit ještě asi 80 tisíc korun. S žádostí u města sice neuspěly, ale ozval se jim sponzor, který si přeje zůstat v anonymitě, s tím, že na záchranu centra přispěje 30 tisíc korun.

Vlna podpory, která se mimo jiné i na sociálních sítích vzedmula po oznámení, že Hastrmánek kvůli finančním potížím končí, majitelky utvrdila v tom, že o další osud centra stojí za to bojovat. V nejbližších dnech chystají otevření transparentního účtu, na který mohou lidé na záchranu centra přispět jakoukoliv částkou.