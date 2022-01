Revoluce? Ale kdepak, evoluce

Radní tak zvolili cestu evoluce místo revoluce. Úpravy navíc nebudou stát žádné peníze navíc. „Jednalo se o místní grafiky a designéry, každý z autorů přinesl na stůl svůj pohled na věc a nové nápady na to, jak by se město mohlo prezentovat. Nechtěli jsme jít cestou velkých soutěží, které stojí statisíce, spíše nám šlo o to, zda je třeba vůbec s vizuální identitou něco dělat a prozkoumat možnosti, které máme," uvedl litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Na radikální změnu grafiky ale nedojde. Dojde jen k typografické úpravě loga a sjednocení typů písma i materiálů, kterými se město prezentuje. "Jako doplněk ke známé Lilii a nápisu Litomyšl budeme používat písmeno L v levém rohu. Město to nebude stát nic navíc, protože nemusíme dělat velkou změnu ve značení, ale půjdeme postupně při přirozené obměny značení a dalších infoprvků,“ podotkl Brýdl.

Rada města ale schválila, že čtyři účastníci s nejlepšími projekty dostanou drobnou finanční odměnu, celkem město uvolní z rozpočtu 20 tisíc korun. Radní vybrali návrh tiskárny H.R.G., která se o vizuální stranu města stará přes dvacet let. „V radě města pro H.R.G. hovořila hlavně evoluce, tedy drobná úprava a sjednocení stávajícího stylu, který se nám líbí, už je ve městě, funguje, je kvalitní a místní jsou na něj zvyklí. Důležitá byla i finanční stránka, protože vypracování manuálu a licenční smlouvu na speciální písmo dostane město zcela zdarma. Nechtěli jsme jít cestou, kde utratíme statisíce za změnu jen pro změnu samotnou a wow efekt jako v jiných městech. Nicméně ostatní autoři přišli se zajímavými návrhy na tiskoviny nebo propagační předměty a rádi bychom se po domluvě s nimi pokusili některé jejich nápady uvést do praxe,“ dodal starosta.

Logotyp inspirovaný Josefem VáchalemZdroj: Město Litomyšl

Město L

V posledních letech města nejen v Pardubickém kraji mění vizuální styl. Nekvalitní grafické prezentace měst nahrazují zdařilé realizace. Jediným problémem bývá nutnost změnit od základu úplně vše, a to za cenu vysokých nákladů. Sousední Svitavy vyměnily styl skoro přes noc. "U nás bude nová především grafická značka L. O městu L píše v Krvavém románu Josef Váchal, písmeno L použil na titul publikace o historii Litomyšle grafik Jiří Lammel a nyní se písmeno L stane oficiální značkou. Nutno dodat, že s nápadem značky L přišel také Ondřej Raška, jehož práce postoupila mezi tři nejlepší návrhy," řekl grafik a autor vítězného návrhu Jiří Mělnický.

Součástí každé vizuální identity je i písmo. "Pro město jsme navrhli vlastní font s názvem Litomyšl, který se už několik let uplatňuje v propagaci, na plakátech, infostojanech nebo značení ulic. Písmo bude městu a organizacím volně k dispozici, a tak jej bude moci používat skutečně každý," uzavřel Mělnický.

NÁVRHY: https://www.litomysl.cz/soubor/1638360683537_navrhy_vizualni_identity_mesta.zip