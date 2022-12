Nakoupit potraviny, vyzvednout balíček a vybrat peníze z bankomatu. Za půl hodiny toho jde na náměstí ve Svitavách stihnout opravdu hodně. Zatímco dosud měli řidiči platit parkovné při každém zastavení, od ledna se tohle změní. Nákup nebo výběr peněz zvládnou lidé za půl hodiny a parkovné platit nemusí.

Pomáhá kamerový systém

Celé náměstí je pokryté kamerovým systémem, který zaznamená auto při vjezdu i odjezdu. To se týká doby v čase od 8 do 17 hodin ve všední dny. Parkování o víkendech je zdarma. „Zkrátili jsme dobu placeného parkování o hodinu, aby stihli rodiče zavézt děti ke škole na náměstí a nakoupit třeba v pekařství,“ vysvětlil Šimek.

Na náměstí ve Svitavách je zhruba 209 míst. Bývalo tu plno a auta stávala i na refýži. Tomu je ale konec. Nový systém dává parkování na náměstí jasné mantinely a řád. "Firmy měly i více aut a neplatily nic. Na náměstí je taky plno nájemních bytů. Pokud lidé odjedou do práce před osmou hodinou a vrátí se po sedmnácté, nemusí platit nic. Roční parkovací známka vychází na osm tisíc korun, což je jenom asi 20 korun na den,“ dodal místostarosta Pavel Čížek.

Náměstím denně projede okolo patnácti set aut. Za parkovné ale platí jen zlomek řidičů. Do městské kasy totiž ročně přibude za parkování jen okolo 300 tisíc korun. „Když jedu na náměstí na rychlý nákup, lístek si nekupuju. Pokutu jsem nikdy nedostal,“ řekl Pavel ze Svitav.

Zatímco dosud to bylo načerno, od ledna už to bude oficiální. První půlhodina stání bude na svitavském náměstí zdarma, a to právě z toho důvodu, aby tady lidé nakupovali a využívali zdejších služeb. „Nepotřebujeme na náměstí vydělávat, nejde nám o peníze z parkování, ale chceme, aby lidé v klidu zaparkovali, vyřídili, co potřebují, a regulujeme jen ty, co tam stojí zbytečně bez placení celé dny,“ uvedl starosta.

Na první půlhodinu bez poplatku upozorní řidiče prvního ledna i velké cedule na průtahu města. První hodina od ledna vyjde na dvacet korun a každá další na třicet. Za celodenní stání lidé zaplatí 200 korun. „Některá města mají půl hodiny zdarma jednou za den. To ale nechceme, autem může jezdit více lidí, takže kolikrát auto na náměstí za den vjede, tolikrát má půlhodinu zadarmo,“ uzavřel Šimek.

Parkovné je možné ve Svitavách platit přes aplikaci MPLA nebo v automatu. Lístek za čelním sklem už ale mít nemusí, vše bude zanesené v novém elektronickém systému. Ten odhalí i kradená vozidla a odešle informaci na policii.