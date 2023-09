Potřebujete si něco nutně vyřídit na náměstí? Nasednete na kolo a jedete přes park a po chodníku. Tím se ale dopustíte přestupku a můžete zaplatit pokutu až 2 tisíce korun. V Poličce je tento nešvar velmi rozšířený a bojují s ním už několik let. Starosta města upozorňuje, že strážníci budou nyní neposlušné cyklisty pokutovat. S podobný nešvarem se potýkají i Svitavy či Moravská Třebová.

Chodník je podle zákona vyhrazen jen a pouze k pohybu chodců. | Foto: Deník/Kristýna Sauerová

„Strážníci celé roky dobře vědí, že se nám to nelíbí. Mají pokyny, aby tento nešvar cyklistů omezovali. My jim nebráníme, aby dávali pokutu. Chceme zvýšit osvětu a tlačit na městskou policii, aby prostě možná těm opakujícím se lidem nějakou tu pokutu dali,“ řekl starosta města Poličky Jaroslav Martinů, který zároveň řídí městskou policii.

Dodal, že bude nezbytné trochu přitvrdit, protože na prvním místě je bezpečnost dětí a chodců obecně. Sám se setkává s cyklisty na chodníku téměř každý den. „Ale pokuta je až taková ta druhá linie toho napomínání. Chceme, aby strážníci lidem poradili v těchto dopravních problémech,“ uvedl.

Na nešvar pohybu cyklistů a koloběžkářů na chodnících v Poličce a v parku pravidelně místní občané upozorňují. „V centru a nejen tam jezdí cyklisté a koloběžkáři zásadně a až na pár výjimek pouze po chodníku. A pokud si je dovolíte napomenout ještě jsou většinou agresivní,“ komentoval situaci pan Martin z Poličky. „Nebo se zkuste projít s malým dítětem po parku. Procházka je kvůli cyklistům docela adrenalinový zážitek.“

Například dřevěná cesta vedoucí parkem je komunikací, avšak dopravní značka zakazuje vjezd všech vozidel v obou směrech a to se vztahuje i na kolo, které je považováno za nemotorové vozidlo.

Na to, že pro jezdce na koloběžce platí stejné povinnosti, jako pro cyklisty, upozorňuje metodička dopravní výchovy Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti. „Cyklistům jízda po chodníku vůbec není umožněna. Jediný, kdo se může pohybovat po chodníku, je dítě mladší 10 let. Pokud se cyklista chce a musí po chodníku pohybovat, musí z kola sesednou a vést ho, tím se z něj stane chodec,“ popsala pro Deník a dodala, že když kolo vede, nesmí ohrozit ostatní chodce.

V městském parku se každý den pohybuje velké množství lidí, a to od rodičů s malými dětmi po seniory. Například maminka Tereza v mládí na kole parkem párkrát projela. „Teď, když mám malé děti, to vidím jinak. Někteří lidé jsou opravdu bezohlední a nebezpeční pro své okolí,“ řekla a dodala, že největší provoz cyklistů je ve čtvrtek, kdy jsou na náměstí každý týden trhy.

„Z mého pohledu po chodnících bohužel jezdí i mnoho starších spoluobčanů, od kterých bych naopak očekával zodpovědnost,“ uvedl starosta Martinů a dodal, že je osobně také často svědkem toho, že může docházet k nebezpečným situacím, které by mohly skončit i nepříjemným úrazem.

S podobný nešvarem se potýkají například strážníci v Moravské Třebové. „Řešíme to tak, jak je to uvedeno v zákoně. Pokud na místě řízení souhlasí, dostanou pokutu. V případě, že nesouhlasí, tak se to oznamuje,“ popsal velitel městské policie Radovan Zobač a dodal, že se jedná pouze o jednotky případů.

Podobné zkušenosti mají ve Svitavách. „Žádné velké stížnosti nemáme. Samozřejmě to kontrolujeme, děláme namátkové kontroly a chodíme do parku na obchůzky. Prvotní případy většinou řešíme domluvou,“ sdělil velitel svitavské městské policie Rostislav Bednář. Pokud však narazí na někoho, koho už v minulosti napomínali, přistupují k pokutě.

Zdroj: Kristýna Sauerová

Cyklisté, víte to?

Pohyb po chodníku na kole je umožněn jen pro osoby ve věku do 10 let.

Je povinnost do 18 let věku za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

Jedinec do 10 let se na kole může pohybovat bez dozoru osoby starší 15 let pouze na cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně po celé její ploše.

Pokud se jedinec do deseti let věku pohybuje na silnici, je nezbytný doprovod osoby starší 15 let, sám může jet na silnici až po dosažení 10 let.

V pěší zóně se smí pohybovat jen tehdy, pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů.

V „Zóně pro cyklisty“ je nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod.

