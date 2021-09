Hnutí SPD do voleb povede diplomat a někdejší signatář Charty 77 Jaroslav Bašta. Jedničkou nového občanského hnutí Roberta Šlachty Přísaha se stala rodačka z Litomyšle Zdeňka Víchová, která v minulosti vedla Národní protidrogovou centrálu v Hradci Králové a nyní pracuje na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě.

Lídryní KSČM je pak v Pardubickém kraji Květa Matušovská, která v minulých parlamentních volbách díky preferenčním hlasům přeskočila poslance Václava Snopka. Z druhého místa se do sněmovny pokusí dostat také IT pracovník Otakar Kovařík.

Volbou svého lídra už na konci července zaskočilo hnutí ANO . Kandidátka doznala na poslední chvíli významných změn, a tak hnutí do voleb nepovede Martin Kolovratník , ale chrudimský lékař a poslanec David Kasal. Kolovratník se tak posouvá až na třetí místo kandidátky. Podle něj stojí za personální změnou především předvolební taktika. „Strategie jsme interně probírali a toto rozhodnutí vnímám jako kompromis mezi krajem a předsednictvím. Na podzim bude silným tématem především zdravotnictví a také otázky sociální. Doprava už se v našem kraji povedla. Dálnice se staví a doufám, že to voliči ocení," vysvětlil před časem Kolovratník Deníku s tím, že spoléhá na preferenční hlasy svých voličů.

Krajský úřad v druhé polovině srpna potvrdil, že registraci do voleb splnilo celkem 18 politických subjektů. „To je méně než v roce 2017, kdy jsme registrovali 24 volebních stran,“ uvedl Cyril Štangl z oddělení vnitřních věcí krajského úřadu. Podle něho je však nižší počet registrovaných politických subjektů způsoben spojováním různých hnutí či stran do koalic. Tento rok krajský úřad žádnou stranu neodmítl a neškrtl ani žádného kandidáta. Volby 2021Zdroj: Deník

/FOTOGALERIE/ Zaznamenali jste v posledních dnech zvýšený pohyb politiků v centru vašeho města? Znamená to jediné. Už za třicet dní se otevřou dveře volebních místností. Předvolební boje tak vrcholí a kampaň jednotlivých subjektů nabírá na obrátkách. V Pardubickém kraji se o hlasy voličů uchází celkem osmnáct subjektů. Některá politická hnutí či jejich lídři vás možná překvapí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.