Mění se jízdní řády, jinak pojede i MHD ve Třebové

Představitelé samosprávy Tajemník/ce Městského úřadu. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22160 kč, mzda max. 33300 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Podrobné informace k výběrovému řízení jsou uvedeny na úřední desce www.moravskatrebova.cz, , POŽADAVKY: státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb. v platném znění, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb. v platném znění, nejméně 3 roky praxe (splněné v posledních 8 letech bezprostředně předcházejících jmenování do funkce) a to: jako vedoucí zaměstnanec, nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce; vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu, orientace v oblasti veřejné správy, schopnost týmové práce a efektivního řízení pracovního kolektivu, motivování jeho členů, schopnost operativně a samostatně řešit problémy spojené s výkonem samosprávy, státní správy a vedením kolektivu, schopnost konstruktivní spolupráce s orgány územní samosprávy, samostatnost, komunikativnost, pečlivost a příjemné vystupování, schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů, znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, základní znalosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zodpovědnost, spolehlivost, časová flexibilita, dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office), řidičský průkaz skupiny B a zkušenosti v řízení., NABÍZÍME: 12. platová třída, příspěvek na stravování (stravenky), 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, příspěvek na penzijní připojištění , KONTAKT: osobně, telefonicky, e-mailem. Pracoviště: Město moravská třebová - měú, Olomoucká, č.p. 178, 571 01 Moravská Třebová 1. Informace: Stanislav Zemánek, +420 461 353 127.