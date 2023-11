/VIZUALIZACE DÁLNICE/ Nedávno uzavřené memorandum mezi šumperskými ochránci přírody a Ředitelstvím silnic a dálnic vyřešilo vzájemnný spor o dálniční obchvat Litomyšle, což je jen jeden ze dvou úseků dálnice D35, které ochranáři svým rozkladem napadli. Druhý sporný úsek - mezi Svitavami a Moravskou Třebovou, kterého se týkají podobné výtky - zatím řešen nebyl. Na dohodu je tady totiž vzhledem k připravenosti stavby narozdíl od obchvatu Litomyšle ještě čas. I zde se však podle ŘSD nejspíš najde shoda. Světlo světa tak možná spatří již celkově třetí memorandum týkající se D35 na Svitavsku.

Dálnice D35 Opatovec - Staré Město | Video: ŘSD

Otázky kolem kácení kvůli dálnici D35 mimo trasu komunikace, náhradní výsadba stromů a problematika ekologického dozoru. Ředitelství silnic a dálnic čeká další kolo jednání s ochránci přírody ze Šumperku. Zatímco jimi napadený obchvat Litomyšle vyřešilo nedávné, společně podepsané memorandum, rozklad na úsek mezi Opatovcem u Svitav a Starým Městem u Moravské Třebové má více možností řešení. Šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl nevylučuje další memorandum, v souvislosti s dálnicí D35 na Svitavsku by šlo už o třetí takovou dohodu. V úvahu připadají ale i další varianty řešení sporu.

Ochránci přírody ze Šumperku napadli v září dva úseky dálnice D35 na Svitavsku. Připomínky k prvnímu, totiž ke stavebnímu povolení obchvatu Litomyšle, vyřešilo memorandum. To už podepsaly obě strany a nic tak nebrání pokračovat v přípravě stavby. Zbývá vykoupit několik pozemků, udělat archeologický výzkum, vybrat zhotovitele a samotné zahájení stavby dálnice je naplánované na listopad roku 2024.

Dálnice D35 na Svitavsku má zelenou. Šumperští ochranáři podepsali dohodu s ŘSD

„Zpoždění, které původně vypadalo na několik let a hrozilo, že Litomyšl zůstane skanzenem na D35, je nakonec jen roční. V Litomyšli by to asi nepřežili, kdyby dálnice byla dokončená z obou stran, ale projíždělo by se přes město,“ řekl k tomu šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Vedení ŘSD považuje jednání s aktivisty za konstruktivní a věří, že i na úseku u Opatovce najdou shodu. „Jde nám hlavně o to, abychom si vzájemně do budoucna nekomplikovali život. S panem Bušinou je řeč. Vnímáme jeho připomínky, nejsou irelevantní, takže za nás by dohoda mohla padnout i na tomto úseku,“ sdělil Mátl.

Komplikace ale přetrvávají u druhého napadeného úseku dálnice D35 mezi Opatovcem u Svitav a Starým Městem u Moravské Třebové. Na jednání je tady ale podle Mátla ještě dost času, protože zahájení stavby tohoto úseku je naplánované nejdříve na rok 2025.

"Díky koncesionáři a tomu, že půjde o PPP projekt (pozn. redakce: partnerství soukromého a privátního sektoru - Private-public partnership), nemáme žádné časové zpoždění. I tak bychom rádi s panem Bušinou našli shodu, protože ty připomínky jsou prakticky stejné,“ uvedl Mátl.

Exkluzivní rozhovor s ochranářem Bušinou:

Dálnice D35 nám nevadí. Napravte chyby, vzkázal aktivista Bušina úředníkům

U úseku z Opatovce do Starého Města vadí šumperským ochráncům dva zásadní body. „Podle vydaného stavebního povolení není zřejmé, zda u povolení kácení stromů v obcích Borušov a Mladějov na Moravě existuje vážný důvod pro kácení. Je tam kolize kácených stromů s konkrétní povolovanou stavbou,“ sdělil Slavomír Bušina, předseda Českého svazu ochránců přírody Šumperk. Dalším sporným bodem je tady podle něho uvedení nepřesných podmínek ekologického dozoru a neúplná formulace nebo vynechání podmínek uvedených v závazném stanovisku Ministerstva životního prostředí.

Mapa výstavby D35 s termíny zprovozněníZdroj: ŘSD

„Dnes pošlu na Ředitelství silnic a dálnic náš pohled na nutnost uvádění podmínek ze závazných stanovisek v navazujících rozhodnutí,“ podotkl Bušina.

D35 Opatovec – Staré Město - rozklikněte pro větší rozlišeníZdroj: ŘSD

Mátl nevylučuje, že i u tohoto úseku D35 by mohla jednání skončit memorandem podobně jako u obchvatu Litomyšle. Bylo by to tak v pořadí již třetí memorandum, které bude řešit stavbu D35 na Svitavsku. Z toho dvě se týkala obchvatu Litomyšle.

„Dokážu si představit i variantu, že bychom rozklad řešili ve stavebním řízení a nebyl by s tím problém. Mohlo by to jít i řádnou cestou bez memoranda. Lepší je ale za mě shoda a podepsat memorandum a ne to řešit ve stavebním řízení. Chápu, že pan Bušina podal námitky a pro něj není jednoduché přesvědčovat členy svazu, že něco podali a pak to stahují,“ doplnil šéf ŘSD.

Dálnice D35 v Pardubickém kraji má být příští rok rozestavěná až po Opatovec u Svitav. Zbylé úseky se mají stavět formou PPP a tam Ředitelství silnic a dálnic počítá se zahájením stavby v roce 2025.

Videovizualizace úseku Opatovec u Svitav - Staré Město u Moravské Třebové:

Zdroj: ŘSD