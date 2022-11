Josef Serinek měl rodinné kořeny v původním romském etniku českých zemí. V srpnu roku 1942 byl se ženou a pěti dětmi deportován do koncentračního tábora v Letech u Písku. Podařilo se mu však uprchnout a vstoupil do odboje.

"Z uprchlých sovětských zajatců zformoval lesní partyzánský oddíl Čapajev, který operoval na Vysočině, v okolí Žďáru nad Sázavou. V roce 1944 se oddíl rozdělil a Serinek vstoupil do partyzánské skupiny Dr. Miroslav Tyrš. Po válce se přistěhoval do Svitav, kde až do roku 1953 provozoval hostinec U Černého partyzána. Po měnové reformě pohostinskou živnost ukončil a pracoval v cihelně," přiblížil životní příběh partyzána historik Jiří Šmeral.

Sám Serinek se účastnil osvobozování Bystřice nad Pernštejnem. Po válce se dozvěděl, že nikdo z jeho rodiny věznění v koncentračním táboře nepřežil. Josef Serinek zemřel v roce 1974. Až nyní získal Medaili za hrdinství.

„Ocenění od prezidenta republiky je pocta ne mému dědovi, ale i všem dalším Romům, jak partyzánům, tak řadovým vojákům, kteří bojovali za druhé světové války za osvobození této země. A velké díky patří i těm, kteří se zasloužili o to, že se zveřejňuje historie těchto bojů a činnosti romských partyzánů a vojáků za druhé světové války. Protože kdyby o tom nepsali, tak se o tom nikdy nic nedozvíme,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro Romea TV jeho vnuk Zdeněk Serinek.